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BU PLATFORMA ÖVGÜ VAR!

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret eden Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, Belediye Başkanı Polat’ın öncülüğünde kurulan ve çok sayıda kurum, kuruluş ve meslek örgütünün katıldığı Malatya El Ele Platformu'na övgü yağdırdı. 

BU PLATFORMA ÖVGÜ VAR!

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret eden Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, Belediye Başkanı Polat’ın öncülüğünde kurulan ve çok sayıda kurum, kuruluş ve meslek örgütünün katıldığı Malatya El Ele Platformu'na övgü yağdırdı. 

busabahh
busabahh
05 Mart 2018 Pazartesi 14:59
BU PLATFORMA ÖVGÜ VAR!

Türk Kızılayı Malatya Şube Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Av. Umut Yalçın, “Geçtiğimiz aylarda Suriye’nin Halep kentinde meydana gelen deprem faciasından sonra orada yaşayan kardeşlerimize yardım ulaştırmak amacıyla Yeşilyurt Belediye Başkanımızın öncülüğünde çok sayıda kurum ve kuruluşun katılımıyla ‘Malatya El Ele’ platformu kurulmuştu. Platformun çalışmaları neticesinde toplanan yardımlar konvoylar halinde deprem bölgesine gönderilmişti. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat bu duyarlı yaklaşımıyla ülkemizde örnek alınacak bir organizasyonun altına imza atmıştır. Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa projeler üretmesi yeni yeni gelişirken Malatya’da çok sayıda Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin böylesine değerli bir oluşumun içinde yer almasını sağlamak önemli bir başarıdır. Gerek yardımların toplanma sürecindeki birliktelik gerekse organizasyonun başarılı geçmesi adına ortaya koyulan gayretli çalışmalar ‘Malatya El Ele’ platformunun etkin bir hale gelmesine vesile oldu. Özellikle Yeni Cami önünde kurulan çadır, yardım faaliyetinin daha geniş kesimlere duyurma imkânını sağladı. ‘Malatya El Ele’ platformu, dünyanın farklı coğrafyalarında veya Türkiye’nin sınırlarını paylaştığı ülkelerde meydana gelebilecek afet, deprem ve sel gibi doğal afetlerde Malatyalıların ortak duyarlılığını gösterebilecek çok faydalı bir harekettir. Türk Kızılay’ı Malatya Şubesi olarak Yeşilyurt Belediye Başkanımıza bu duyarlı ve hassas yaklaşımından dolayı teşekkür belgesi takdim edeceğiz. Belediye Başkanımıza ve ekibine sosyal sorumluluk projelerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. 
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise Malatya’da ki sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek veren Türk Kızılayı Malatya Şubesine teşekkür etti. Yerel yönetimlerin insan hayatını daha huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir anlayışla devam etmesine olanak sağlayacak hizmetler sunmasının öncelikle görevi olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Türk Kızılayı hem dünya da hem de ülkemizde çok yoğun bir çalışma gerçekleştirmektedir. Dünya ve Türkiye’nin neresinde bir afet, yangın veya deprem olsa orada Türk Kızılay’ın hizmetlerini görmek bizim adımıza gurur vesilesidir. Türk Kızılay’ı sadece ülkemizde değil uluslararası platformda da yardım faaliyetlerindeki öncülük görevini başarıyla sürdürmesi hepimizi mutlu etmektedir. Malatya Şubesinin başında da çok aktif, çalışkan ve enerji dolu Umut Yalçın kardeşimiz görev yapmakta, onun şahsında Şube Yönetiminde görev yapan tüm üyelerimizi ve çalışanlarımızı başarılı hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılığı artıracak projelerin hayata geçmesi noktasında Şube Yönetimini aktif bir şekilde sahada görmekteyiz, bir nevi büyük trende vagon olma görevini layıkıyla yerine getiriyorlar. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta hem kentimizde hem ülkemizde hem de dünyanın farklı yerlerinde sıkıntıda olan insanlara yardım eli uzatmak adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye ayrı bir önem vermekteyiz. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Kuzey Irak’ta meydana gelen depremde zor durumda olan insanlara yardım ulaştırmak amacıyla Türk Kızılay’ı başta olmak üzere çok sayıda kurum, kuruluş ve meslek örgütlerimizin destekleriyle ‘Malatya El Ele’ platformu adı altında bir oluşum kurduk. Yardım faaliyetleri kapsamında hemşerilerimizin büyük destekleriyle toplanan yardımlarımızı konvoylar halinde deprem bölgesine gönderdik. Bu oluşumun faaliyete geçme sürecinde fikir ve önerilerini bizlerden esirgemeyen Türk Kızılay’ı Malatya Şube Başkanımızın şahsında tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. ‘Malatya El Ele’ platformu her türlü sıkıntıda, problemde veya güzellikte kurum, kuruluş ve meslek örgütlerimizin bir araya gelmesine vesile olacak bir oluşumdur. Bundan sonra bu oluşum altında faaliyetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. 
Başkan Polat konuşmasının sonunda, Afrin’de ‘Zeytin Dalı’ harekâtını başarıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO birliklerine kan desteği sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunan Türk Kızılay’ına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. 
Konuşmaların ardından Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, ‘Malatya El Ele’ Platformunun kurulmasına öncülük eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür belgesi takdim etti. 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatAv. Umut YalçınMalatya El Ele PlatformuMalatya
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