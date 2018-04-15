“BU PARK BİZE AİT DEĞİL”

Dilek Mahallesi’nde bulunan bakımsız bir park için dün gazetemizde çıkan habere istinaden Yeşilyurt Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı.

Mahalle muhtarının bakımsız parktan şikayet etmesini ve Çevreyolu’nun üstüyle altındaki hizmet standartlarının eşitsizliği eleştirilerini kabul etmeyen Yeşilyurt Belediyesinin yazılı açıklaması şöyle:

“Dilek Mahallesi 138 Ada 1 No’lu parsel Büyükşehir yasasından dolayı Malatya Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Malatya Büyükşehir Belediye MASKİ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Haberde kullanılan fotoğraf ve bilgiler bahse konu alana ait olup bu alanın belediyemizle herhangi bir ilgisi bulunmadığı gibi Dilek Mahallesi Başpınar bölgesinde Yeşilyurt Belediyesine ait park alanı da bulunmamaktadır.”

30 Mart 2014 tarihinden itibaren 82 mahallesi ve 311 bin 764’lük nüfusuyla Malatya’nın en büyük ilçesi Yeşilyurt’un tüm yerleşim alanlarına ihtiyaca binaen eşit ve tarafsız hizmet ulaştırdığı, bugüne kadar 94 yeni parkı hizmete sunarak bu alanda rekor sayılabilecek yatırımları ilçe halkına sunduğu belirtilen açıklamada, belediyenin hizmet anlayışı içersinde ayrım yapmak olmadığı vurgulandı. busabahmalatya.com