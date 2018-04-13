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BU PARK, BAŞKAN POLAT’IN HASSASİYETİNE TERS

Dilek Başpınar’daki çocuk parkının içler acısı hali, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın parklara olan hassasiyetine ters düşüyor. Özellikle Fahri Kayahan Mahallesi’ne yapılan olağanüstü parklar, akıllara‘Çevreyolu’nun altında bulunan yerlerdeki parklar da böyle mi?’ sorusunu getirirken, bakımsızlıktan park olduğu bile anlaşılmayan Dilek Başpınar’da yer alan çocuk parkının görüntüsü durumu gözler önüne seriyor

BU PARK, BAŞKAN POLAT’IN HASSASİYETİNE TERS

Dilek Başpınar’daki çocuk parkının içler acısı hali, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın parklara olan hassasiyetine ters düşüyor. Özellikle Fahri Kayahan Mahallesi’ne yapılan olağanüstü parklar, akıllara‘Çevreyolu’nun altında bulunan yerlerdeki parklar da böyle mi?’ sorusunu getirirken, bakımsızlıktan park olduğu bile anlaşılmayan Dilek Başpınar’da yer alan çocuk parkının görüntüsü durumu gözler önüne seriyor

13 Nisan 2018 Cuma 11:39
BU PARK, BAŞKAN POLAT’IN HASSASİYETİNE TERS

Yeşilyurt Belediyesininbirçok mahallesi hızla gelişirken, yine Yeşilyurt Belediyes’ne bağlı bazı mahallelerde yaşayan vatandaşlar geri planda kaldıklarını düşünüyor. Çevreyolu’nun altında kalan mahalleler başta olmak üzere,eski belediyelerden Dilek, Topsöğüt ve Şahnahan gibi bölgelerde kaldırım, asfalt, park ve alt yapı çalışmalarının azlığından yakınılıyor. Özellikle bu gibi mahallelerde bulunan parkların içler acısı hali akıllara Fahri Kayahan Mahallesi’ne yapılan olağanüstü parkları getirirken, bakımsızlıktan park olduğu bile anlaşılmayan Dilek Başpınar’da yer alan çocuk parkının görüntüsü durumu gözler önüne seriyor.

DİLEK HİZMET İSTİYOR

Yeşil sevdasıyla yola çıkan, yaptığı projelerle takdir toplayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Fahri Kayahan’da yapılan Rabia Parkı’nın temel atma töreninde, “30 Günde 30 Park’ projesini sadece projenin ismi, 30 parkla yetinmeyeceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak parklara olan hassasiyetimiz ayrıdır, her zaman bu hassasiyetimiz devam edecektir. Temeli atılan bu parklarımızın haricinde daha kapsamlı bir çalışma ile belediyemize ait alanların, bütün parkların mülkiyet analizini yapıyoruz” sözleri hafızlara kazınırken, bu hassasiyetin Dilek Başpınar’da görülmemesi eleştirilere neden oluyor. Fahri Kayahan Mahallesi’nde çocukların rahatlıkla çıkıp dolaşacağı, gezip oynayacağı birçok irili ufaklı park bulunurken, söz konusu Dilek Başpınar’daki çocuk parkının kaderine terk edilmesi tepkilere de neden oluyor. Dilek Başpınar’da yaşayan bazı vatandaşlar mahalleler arasında ayrım olduğunu iddia ederken, hizmet standartlarının kendi bölgelerinde de yükselmesini istiyorlar.

EKSİĞİMİZ ÇOK FAZLA

Sadece Başpınar’da değil Dilek’e bağlı birçok yerde park bulunmadığını belirten Dilek Mahalle Muhtarı Osman Karaavcı, “Ben belediyelerimizden şikayetçi değilim ama eksiğimiz çok fazla. Çocuk parklarımız yok, yollarımız randımanlı değil, yollarımızın bir kısmı yapıldı büyük bir kısmı yapılmadı. Altyapımız yok, okullarımız yok. Ben ileri zamanlarda bu problemlerin çözüleceğine inanıyorum.  Bütün sorunları ben belediye başkanlarımıza bildirdim. Ben önümüzdeki günlerde Bakanımızın, Genel Başkan Yardımcımızın yanına gideceğim. Dilek’in sorunlarını onlara anlatacağım. Park sorunu sadece Başpınar’da değil, İstasyon, Gölpınar, Uğrak, Aydoğan ve kısacası Dilek’in her tarafına bir, iki tane park yapılmalı. Bunun da sözünü aldık, 11 ayın içerisinde bunları da yaptırmaya çalışacağız” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Dilek Başpınar’daki çocuk ParkıHacı Uğur PolatMalatya
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