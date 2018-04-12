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BU OKULDA YUMURTACI TAVUK YETİŞTİRİLİYOR

Battalgazi ilçesinde hizmet veren Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Atak-S yumurtacı tavuğu yetiştiriliyor. Türkiye’nin ilk yerli yumurtacı tavuk ırkı olan bu tavuk, 2-3 yıl boyunca yumurta veriyor.

BU OKULDA YUMURTACI TAVUK YETİŞTİRİLİYOR

Battalgazi ilçesinde hizmet veren Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Atak-S yumurtacı tavuğu yetiştiriliyor. Türkiye’nin ilk yerli yumurtacı tavuk ırkı olan bu tavuk, 2-3 yıl boyunca yumurta veriyor.

12 Nisan 2018 Perşembe 11:03
BU OKULDA YUMURTACI TAVUK YETİŞTİRİLİYOR

Eski ismi Ziraat Meslek Lisesi olan okulun Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanı kanatlı hayvancılık atölyelerinde Atak-S yumurtacı tavukları yetiştiriliyor. Konu hakkında bilgi veren Okul Müdürü Şükrü Doğan, “Atak-S ırkı Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü (TAE) tarafından geliştirilen yüksek verimli yumurta ırkı olup salma tavukçuluk için ideal ırklardan biridir. Atak-S tavuğu TAE’nin 10 yıl süren çalışmalarının sonucu üretilen Türkiye’nin ilk yerli yumurtacı tavuk ırkıdır. Ortalama olarak 2 buçuk-3 yıl yumurta vermektedir. Salma tavukçuluk için doğada dirençli olması nedeniyle tercih edilen ırkların başında gelmektedir” ifadelerinde bulundu.

CİVCİVLER SATILIYOR

Doğan, “Atak-S özellikle son senelerde doğal yumurta üretiminde vazgeçilmez bir ırk olmuştur. Ankara Tavukçuluk tarafından geliştirilen bu civcivler kuluçkadan çıkar çıkmaz özel ısıtmalı kamyonlarla okulumuz gelmektedir. Atölyelerimize aldığımız bu civcivler öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından bakımları yapılmakta, aşıları uygulanmakta ve 45-50 gün boyunca beslenmektedir. Bu süreç içinde öğrencilerimiz mesleki uygulamalar yaparak mesleki bilgi ve deneyim kazanmaktadırlar. Yaklaşık 10 yıldan beri okulumuzda Atak-S civcivlerinin bakı-beslemesi yapılarak Malatya halkına satışı yapılmaktadır. Çevre halkı tarafından büyük ilgi gören Atak-S yumurtacı civcivlerinin yetişkin hale gelmesi ile satışlar 16 Nisan itibarıyla başladı” sözlerini kaydetti. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Fırat Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiAtak-S Yumurtacı TavuğuMalatya
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