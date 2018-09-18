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Bu ne Perhiz!

Yeni Cami’nin siluetini bozduğu için tepki alan Kızılay kan merkezikonteyneri ve MEGSAŞ ekmek büfesi için çalışmalar yapılacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz aylarda Kızılay kabini kaldırıldı ancak ekmek büfesi halen yerinde duruyor. Üstelik şimdi yepyeni görünümüyle, Yeni Cami’den daha çok dikkat çekiyor!

Bu ne Perhiz!

Yeni Cami’nin siluetini bozduğu için tepki alan Kızılay kan merkezikonteyneri ve MEGSAŞ ekmek büfesi için çalışmalar yapılacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz aylarda Kızılay kabini kaldırıldı ancak ekmek büfesi halen yerinde duruyor. Üstelik şimdi yepyeni görünümüyle, Yeni Cami’den daha çok dikkat çekiyor!

18 Eylül 2018 Salı 14:36
Bu ne Perhiz!

Bu anlamda Malatya Büyükşehir Belediyesi ekmek büfesini Soykan Parkı’ndan kaldırmadı ve görünümünde bir değişiklik yaptı. Vatandaşlar, “Madem ki ekmek büfesi yerinde kalacaktı, neden Kızılay’ın kan toplama merkezini kaldırdınız?” dediler.

Kızılay kan merkezi konteyneri ve MEGSAŞ ekmek büfesiyle Soykan meydanının karmaşık bir görüntüye sahip olduğunu “Biri gitti, biri kaldı” başlığıyla okuyucularımıza duyurmuştuk. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi ekmek büfesinin yerinde ve görünümünde bir değişiklik yaptı. Birkaç metre ileriye alınan ve görüntüsü değiştirilen ekmek büfesinin hala Soykan Parkı’nda hizmet vermeye devam etmesi, akıllarda soru işaretleri bıraktı. Yeni Cami’nin görüntüsünü bozuyor gerekçesiyle hem Kızılay’ın kan merkezi konteynerine hem de ekmek büfesine tepki gösteren vatandaşlar, şimdilerde ekmek büfesinin neden kaldırılmadığını soruyorlar.

BİRAZ HAKSIZLIK OLDU

Ekmek büfesinin kaldırılmamasının Kızılay’a bir haksızlık olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Yeni Cami’nin görüntüsünü sadece Kızılay’ın kan merkezi konteyneri bozmuyordu. Biz hem ekmek büfesinin hem de MASKİ’nin soru borusu sergilediği yerin de kaldırılmasını istemiştik. Ama ekmek büfesini kaldırmak yerine büfenin biraz şeklini ve yerini değiştirerek aynı yerde kalması biraz haksızlık ve tuhaf oldu. Madem ki ekmek büfesi yerinde kalacaktı, neden Kızılay’ın kan toplama merkezini kaldırdınız?” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 18.09.2018 14:40
Anahtar Kelimeler:
MalatyaKIZILAYYENİ CAMİEkmek Büfesi
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