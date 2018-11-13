BU NASIL BİR KÜLTÜR!

Sağlık turizmi, din turizmi, tarih turizmi, doğal güzellikler adına turizm… Yani başlı başına turizm denilince akıllara gelen şehirlerden biri Malatya. Hal böyle olunca kentin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde güçlü bir yapılanmanın olması bekleniyor ancak gerçekler bu durumdan oldukça uzak kalıyor. Tam bir paradoks halini alan bu belirsizlik, iddiaya göre şube müdürleri arasında çatışmaya, kurum içinde kamplaşmaya yol açtı. Olan ise Malatya’ya oldu.

TEKRAR VE TEKRAR…

Bilindiği gibi 1991 Malatya İl Kültür Müdürü olarak atanan ve sonrasında 2003 yılından Kültür ve Turizm Müdürü olarak görevine devam eden Derviş Özbay, Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı. Özbay, geçmiş dönemlerde bakanlık kararı ile Bartın’a il müdürü olarak atanmış ancak mahkeme kararı ile yeniden göreve iade edilmişti. Aynı şekilde 3 kez Bartın’a atanan Özbay son olarak 2011 yılının Ağustos ayında İdare Mahkemesi’ne açtığı atamanın iptaline ilişkin dava ile yeniden Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü görevine iade edilmişti. Özbay bu tarihten itibaren Malatya’daki görevine devam etti. 2016’nın Ekim ayında görevden tekrar alınan Özbay, iddiaya göre bu defa da Danıştay kararı ile Malatya’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine gönderildi.

İSKENDEROĞLU…

Bu arada Özbay’dan boş kalabilen dönemlerde ise yerine Levent İskenderoğlu vekâleten getirildi. Aslında İskenderoğlu’nu herkes memnuniyet dolu ifadelerle anıyordu ve kendisinin bu görevin hakkını verdiği belirtiliyordu. Ancak yine olan oldu…

BİRKAÇ AY OLMADAN…

9 Mayıs 2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş imzasıyla Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten Levent İskenderoğlu’nun yerine yine vekâleten atanan Çetin Şişman görevine sonraki süreçte başladı. 17 yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Şişman, bir süre görevine devam etti. Daha birkaç ay geçmeden Derviş Özbay’ın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Danıştay kararı ile tekrar getirileceği öğrenildi.

TAŞLAR OTURMADI

Görevler ve görevliler değişirken İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde ise taşlar bir türlü oturmadı. Alınan duyumlar, edinilen bilgiler ve gözle görülür durumların oluşturduğu görüntü içler acısı bir gerçeği gözler önüne serdi. Nitekim tüm bu değişiklikler en başta Malatya’nın turizm potansiyelini kullanmamasına neden oldu.

KİMSE VERİMLİ ÇALIŞAMIYOR

Öte yandan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü içerisinde bir kutuplaşma meydana geldi ve dolayısı ile verimsizlik ortaya çıktı. İddiaya göre şube müdürleri arasındaki anlaşmazlıklar da bu durumun bir sonucu oldu. Sonuç olarak kimsenin verimli çalışamadığı gerçeği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Malatya’ya gelen yabancı turist sayısı iddiaya göre 100’ün altında kalırken, müdürlükteki kısır çekişmelerin şehre zararı net bir şekilde görülüyor.

KAMUOYU HİZMET BEKLİYOR

Özbay’ın Malatya’da görevine başlamasından sonra nasıl değişiklikler olacağı merak konusu olurken, kentin turizminin canlanması için gerekli adımların atılması gerektiği ise kamuoyu tarafından –deyim yerindeyse- şiddetle tavsiye ediliyor ve bekleniyor. Malatya’nın artık daha verimli bir hizmet beklediği dillendirilip duruluyor…