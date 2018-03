BU MYO’YU KAZANAN HER ÖĞRENCİYE KARŞILIKSIZ BURS

Doğanşehir Vahap Küçük MYO’da düzenlenen protokolün imza törenine İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Cemal Koyunoğlu, MYO Sekreteri Nail Korkmaz, akademik ve idari personel katıldı.

İmza töreninde konuşan ve imzalanan protokol hakkında bilgiler veren Doğanşehir Vahap Küçük MYO Müdürü ve Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Cemal Koyunoğlu, “Bu protokolle, İnönü Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük MYO’da bulunan programları öğrencilerin tercih etmesini sağlamak, öğrencilerin başarılarını teşvik etmek ve ülkemizde bilgi, beceri ve donanım sahibi teknik elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak için hayırseverin bu okuldaki öğrencilere maddi destek vermesi amaçlanmıştır" şeklinde konuştu.

Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak ise, imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak söz konusu protokolün Meslek Yüksek Okuluna tercihlerin artmasına vesile olacağına inandığını ifade etti. İlçeleri için son derece önemli olan ve bu bilinçle kuruluşundan bugüne gerekli desteği esirgemediğini belirten Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük de, kendisi tarafından verilen bursun okulu kazanan her öğrenci için geçerli olduğunu belirterek, “Geleceğimiz olan evlatlarımızın geleceği ve ülkemizin refahı için gerekli olan tüm desteği yaşadığım sürece vereceğim” şeklinde konuştu. Kuruluşundan beri Meslek Yüksekokuluna verdiği sayısız katkılardan dolayı Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’e teşekkür den Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, “Hem Belediye Başkanı olarak hem de hayırsever bir işadamı olarak her konuda bizlere katkı sunan Vahap Küçük okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilere zaten burs vermekteydi. Söz konusu protokoldeki amaç ise okulumuzu kazanan öğrencilere karşılıksız bursun verildiğine dair ibarenin ÖSYS tercih kılavuzunda yer almasını sağlamak için gereken bir prosedürdü. Doğanşehir Vahap Küçük MYO’nun kuruluşundan beri gerekli olan yardımı hiçbir zaman bizden esirgemeyen Başkanıma teşekkür ediyorum. Üniversitemizin mevcut fiziki yapıları arasında en mükemmel bina bu okulumuzun binasıdır. Son derece modern alt yapısı ve teknik imkanlarıyla öğrencilerimizin hizmetinde olan okulumuzda mevcut iki bölüme yeni iki bölüm daha kazandırdık. Bunlardan biri İtfaiye diğeri ise Çağrı Hizmetleri Bölümüdür. Başkanımızın verdiği her öğrenciye burs desteği ile okulumuza tercihlerin daha da artacağını düşünmekle beraber örnek bir yaklaşımın da sergilendiğini belirtmek isterim. Huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Rektör Kızılay ve Başkan Küçük arasında protokol imzalandı.