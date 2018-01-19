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BU MANZARAYI ÖZLEMİŞTİK!

Malatya’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kırsal kesim ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

BU MANZARAYI ÖZLEMİŞTİK!

Malatya’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kırsal kesim ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 13:23
BU MANZARAYI ÖZLEMİŞTİK!

Malatya’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, bazı bölgelerde ulaşım güçlükle sağlandı. Akçadağ ve Doğanşehir ilçeleri başta olmak üzere çok sayıda köy yoluyla ulaşım güçlükle sağlanırken Malatya-Adıyaman karayolunda da dün geceden itibaren trafik akışı ara ara gerçekleşiyor. Trafik ekipleri, özellikle uzun yola çıkacak sürücüleri uyarırken kış lastiği olmayan araçların geçişlerine ise izin verilmiyor.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre kentteki kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
Öte yandan kar kentte kartpostallık manzaralar oluştururken, kendilerini sokağa atan çocuklar ise kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKarBusabah
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