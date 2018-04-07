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''BU MALATYA'NIN KALKINMASINA VESİLE OLACAK BİR PROJE"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’da yapımına başlanılan Kuzey Çevreyolu çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

''BU MALATYA'NIN KALKINMASINA VESİLE OLACAK BİR PROJE"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’da yapımına başlanılan Kuzey Çevreyolu çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

07 Nisan 2018 Cumartesi 14:02
''BU MALATYA'NIN KALKINMASINA VESİLE OLACAK BİR PROJE"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya ziyareti sırasında yapımına başlanılan Kuzey Çevreyolu inşaatında incelemelerde bulundu. Burada projenin hangi aşamada olduğu konusunda karayolları yetkililerinden detaylı bilgiler alan Bakan Tüfenkci, projenin 2016 yılı sonu itibarıyla ihale edildiğini ve 2017'de yapımına başlanıldığını söyledi. Projede yolun Sivas yoluna kadar olan kısmının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefinin olduğunu belirten Tüfenkci, projenin tamamının ise 2020 yılı sonu olarak planlandığını kaydetti. Projenin yapım aşamasını yakından takip ettiklerini dile getiren Tüfenkci, “İnşallah bizler maddi anlamda, arkadaşlarımız teknik anlamda hep beraber yakın takibimizle Malatya'ya yakışır, Türkiye'nin gelişmesine, Türkiye'nin doğusuyla batısının, kuzeyiyle güneyinin birleştiği bu kavşak noktasında, hem şehir geçişlerini rahatlatacak hem de maliyet noktasında katkı sağlayacak çevre yolumuzu bitirmiş oluruz. Malatyalılar uzun yıllardır bu projeyi duydukları için yapılıp yapılmadığı, başlanıp başlanmadığı noktasında, başlandığı halde, ihale edildiği halde hep soru işaretleri vardı. Bugün sizler de gördüğünüz gibi proje başladı, devam ediyor, inşallah bir an önce süresi içinde bitirilerek, ülkemize katkı sağlayacak, ekonominin gelişmesine katkı sağlayacak bir proje olacak. Bu Malatya'nın kalkınmasına, Elazığ'ın gelişmesine, Bingöl'ün değişmesine de vesile olacak bir proje" diye konuştu.

Kuzey Çevreyolu çalışmalarını daha sonra yerinde inceleyen Bakan Tüfenkci, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yeni hizmet kompleksini de gezerek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Tüfenkci’ye inceleme ziyareti esnasında Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da eşlik etti.

İHA

Son Güncelleme: 07.04.2018 14:20
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Kuzey Çevreyolu Ne Zaman BitecekKuzey Çevreyolu çalışmalarıBülent Tüfenkci
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