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BU KURS İLGİ GÖRÜYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından sürdürülen kültür-sanat ve eğitim faaliyetleri kapsamında meslek kursları da düzenleniyor. Büyükşehir yaşlı bakımı mesleğine ilgi duyan vatandaşlar için kurs açıldı. 

BU KURS İLGİ GÖRÜYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından sürdürülen kültür-sanat ve eğitim faaliyetleri kapsamında meslek kursları da düzenleniyor. Büyükşehir yaşlı bakımı mesleğine ilgi duyan vatandaşlar için kurs açıldı. 

busabahh
busabahh
02 Mart 2018 Cuma 16:39
BU KURS İLGİ GÖRÜYOR

Salköprü Semt Konağı’nda düzenlenen Hasta ve Yaşlı Bakımı Kursu, vatandaşlara meslek edindirecek. İstihdama katkı sağlamak için açılan kurs, yoğun ilgi gördü.

Hasta ve yaşlı bakımı mesleğini öğrenmek isteyen vatandaşlar kursa kayıt yaptırarak, derslere başladı. Akıllı tahtadaki sunumlar eşliğinde anlatılan hasta ve yaşlı bakımı kursu, nitelikli eleman sorununun çözümüne küçük de olsa bir katkı sunmuş olacak. Kursta, sağlıkla ilgili dersler, cansız manken üzerinde uygulamalı olarak işleniyor. İlkyardım gibi hasta ve yaşlı bakımında müdahale edilmesi gereken durumlarda neler yapılması gerektiği konuları detaylı olarak kursiyerlere kazandırılıyor. Taleplere göre Büyükşehir Belediyesinin meslek kursları düzenlemeye devam edeceği belirtildi.  busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 02.03.2018 17:07
Anahtar Kelimeler:
Hasta Ve Yaşlı Bakımı KursuMalatyaIstihdamSalköprü Semt Konağı
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