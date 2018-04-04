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BU KUR'AN KURSU YARDIM BEKLİYOR

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 2 yıl önce yapımına başlanan ve 3 kişinin inşaatın tamamlanması için yardım toplamak amacıyla İstanbul'a giderken trafik kazasında ölmesiyle gündeme gelen Kur'an kursu yardımseverlerin desteğini bekliyor.

BU KUR'AN KURSU YARDIM BEKLİYOR

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 2 yıl önce yapımına başlanan ve 3 kişinin inşaatın tamamlanması için yardım toplamak amacıyla İstanbul'a giderken trafik kazasında ölmesiyle gündeme gelen Kur'an kursu yardımseverlerin desteğini bekliyor.

04 Nisan 2018 Çarşamba 12:15
BU KUR'AN KURSU YARDIM BEKLİYOR

Çayırbaşı Camii'ne ait Kur'an kursunun inşaatı için Çayırbaşı eski imamı Mehmet Yipek ile arkadaşları Nusret Bana ve Ahmet Kançuk, 2014 yılında İstanbul’a yardım toplamaya giderken Sivas'ın Gürün ilçesinde kaza yapmış, kazada 3 kişinin ölümünün ardından Kur'an kursu inşaatı tamamen durmuştu. Hayatlarını kaybedenlerin yakınları ise şimdi inşaatın tamamlanması için mücadele ediyor.

Kazada hayatını kaybeden Nusret Bana'nın oğlu Orhan Bana, babası ve diğer arkadaşlarının kendilerine bıraktığı kurs inşaatını tamamlamak istediklerini belirterek, "Bu yapıyı biz tamamlamaya çalıştık, bu seviyeye kadar getirdik ancak inşaatın bitmesi için iş adamlarımızdan ve hayırseverlerden yardım ve destek bekliyoruz” dedi.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Yipek'in kız kardeşi Gülsüm Yipek ise "Bu kursun temelini atan 3 kişi bu uğurda hayatını kaybetti ve inşaat yarım kaldı. Buranın atıl vaziyette kalması bizleri üzüyor. Kursumuz için bir dernek kuruldu. Dernek üzerinde toplanan bağışlarla ancak bu kadarını yapabildik. Eksiklerimiz var, bu aşamada tüm hayırseverlerden destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çayırbaşı Camii İmamı Ekrem Özdemir de Kur'an kursu inşaatının bu halde kalmasının kendilerini üzdüğünü söyleyerek, "Elimizden bir şey gelmemesi bizleri üzüyor. Bundan dolayı yardım yapacak hayırseverlerden destek bekliyoruz” diye konuştu.busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Malatya’Battalgazi IlçesiTrafik Kazası
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