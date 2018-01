BU KONUDA SINIFTA KALMAYALIM

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, 2018 yılında yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bu yıl tahakkuk ve tahsilat çalışmalarına aynı anlayışla devam edeceklerini dile getiren Başkan Poyraz, vergi mükelleflerine de bir çağrıda bulundu. Başkan Poyraz, Türkiye’nin bütçesine gerekli katkıyı her zaman yapmaya gayret edeceklerini söyledi.

HÜKÜMETİMİZ BUGÜNE KADAR TAVİZ VERMEDİ

Bütçe disiplini konusunda Hükumetin taviz vermediğini belirten Başkan Poyraz, “Tahsilât önemli bir konu çünkü bütçemizin bütçe disiplinini devam etmesi gerekiyor. Bütçe disiplininden Hükumetimiz bugüne kadar taviz vermedi. Bütçe disiplinden taviz vermemek için zamanında yeteri kadar verginin toplanması anlamına geliyor. Türkiye'nin bütçesine gerekli katkıyı her zaman yaptığımız gibi yine yapmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

AİLEDE BAZI GİDERLERİ KISABİLİRİSİNİZ

Vergi ödeme alışkanlığının Malatya’da kötü olmadığını ifade eden Başkan Poyraz, “Malatya'da vergi tahsilâtı konusunda çok fazla bir sıkıntımız yok. Her 100 liranın 91 lirasını biz tahsil etmişiz. Bu da vergi ödeme alışkanlığının çok kötü olmadığını söyleyebilirim Malatya için. Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da bu konuda sıkıntısı olan mükelleflerimiz var. Malatya'da vergi ödeme alışkanlığı konusunda çok sıkıntımız yoktur. Verginin tanımında şöyle bir şey vardır. Gönüllü uyum olarak tarif ediyoruz ama mükelleften verginin zorla alınma durumu da vardır. Mükellef beyan edecek ama onun tahsil edilmesi de gerektiğinde devletin gücüyle zor kullanarak bunu tahsil etmek zorundadır. Çünkü her ailenin olduğu gibi her devletin de bir gideri var. Ve bunlar kaçınılmaz giderler. Bu giderler ailede bazen tasarruf yaparsınız bazı bazı giderleri kısabilirsiniz. Bunu bu yıl almayalım seneye alalım gibi dersiniz, ama devletin giderleri öyle giderler değildir” şeklinde konuştu.

VERGİ ALINMADIĞI ZAMAN BÜTÇE AÇIK VERİR

Verginin kanunlarla alındığını kaydeden Başkan Poyraz, “Finansmandaki en önemli kaynak vergidir. Vergiyi aldırmadığını zaman bütçeniz açık verir. Açık verdiği zaman da gelecek nesillerin kullanması gereken kaynakları borçlanarak şimdiden kullanmış oluruz. Bu da gelecek nesile bir ihanet olur. Vergi kanunlar ile alınıyor. Kanunen bir vergi konulmuş ise o artık devletin bir alacağıdır. Vergilerin artırılması bizim yetkimiz de olan bir şey değildir. Siyasetin, hükümetin yapacağı bir tasarruftur. Bizim buradaki amacımız mevcut kanunlar çerçevesinde alamadığımız kayıt dışı olan, faaliyetlerden kaynaklanan vergileri devletin kasasına intikalini sağlamaktır. Bizim görevimiz budur. Vergi oranını ‘yüzde 15’den, yüzde 20’ye çıkaralım’ anlamında değildir” ifadelerini kullandı.

STRATEJİK PLAN 3-5 YILDA BİR YENİLENİYOR

Kayıt dışılıkla ilgili bilgiler veren Başkan Poyraz, “Kayıt dışı vergileri ile ilgili devletimizin hazırladığı bir eylem planı var. Bu stratejik plan 3-5 yılda bir yenileniyor. Bu çerçevede öngördüğümüz denetimler, geçmiş yıllarda olduğu gibi devam edecek. Malatya'nın biz bu konuda özel bir durumu yok Türkiye'de bu durum neyse Malatya'da da kayıt dışılık kısmen de olsa var. Bu oran Son yıllarda bir miktar azaldı ama bunun sıfırlanma şansımız yoktur. Avrupa ülkelerinde bile bir şekilde kayıt dışı olan var. Önemli olan bu oranı yüzde tek hanelere çekebilmek yüzde onun altına indirebilmektir. Genel anlamda bazı sektörlerde yüzde yirmi civarında bir kayıt dışı söz konusu oluyordu” diye konuştu.

TİCARETİNİ YAPANLARDAN ALIYORUZ

Küçük çiftçilerin ürünlerinin stopaj yoluyla vergilendirildiğini Başkan Poyraz, “Türkiye'de tarım ürünlerinin vergilendirilmesi konusunda kanundan kaynaklanan bazı sıkıntılar var. Mesela küçük çiftçilerin ürettiği ürünler stopaj yoluyla vergilendiriliyor. Kayıtlı olan mükellefler çiftçiden ürünü alırken bunu stopaj yoluyla vergisini ödüyor. Direkt olarak vergilendiremiyoruz ama alırken oradan stopaj yapıyor. Onun devlet ödenmesi gerekiyor. Direkt olarak kayısı üreticisi, portakal üreticisi, muz üreticisi belli büyüklükte değil ise onların mükellef olması mümkün olmuyor. Dolayısıyla o ürünü alıp ticaretini yapanlardan o vergiyi alıyoruz zaten. Eğer tablacı ya getirilen ürünü Çiftçiden alırken stopajını yapıp devletin vergisi ödenmiş ise onun vergisi zaten ödenmiş oluyor. O zincirden zaman zaman da kopmalar oluyor diyebiliriz” şeklinde konuştu.

HASSAS DAVRANABİLİRİZ

Vergi konusunda daha hassas davranılmasını isteyen Başkan Poyraz, şunları dile getirdi:

“Mükelleflerimizden vergilerini ödemeleri konusunda biraz daha hassasiyet bekliyoruz. Bütçede vergi gelirlerini artırmak, kayıt dışındaki olan mükelleflerimizin ve hazineye intikalini sağlayarak vergideki dengeyi korumak durumundayız. Diğer türlü devlet borçlanmak zorunda kalacak. Borçlanmanın karşılığı ise faiz var, bu faiz de bütçeden çıkacak. Yine belki vergi artışları veya vergi oranlarında artışı olarak bize geri dönecek. O anlamda biz vergi konusunda vatandaş olarak gerekli hassasiyeti göstermek durumundayız. Buna da çok önemli bir sıkıntımız yok ama daha hassas olabiliriz. zamanında vergi ödeme noktasında daha hassas davranabiliriz. Mükelleflerimize de bu anlamda teşekkür ediyorum.”

