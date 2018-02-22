BU KEZ POLAT KONUK OLDU

Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Barış Yılmaz yaptığı açıklamada, üyelerin kişisel ve firma gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Genç MÜSİAD Malatya Akademi programını her ay düzenlendiklerini söyledi.

Bu ay, “Hedeflere Göre Yönetim” konusuyla Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı davet ettiklerini belirten Yılmaz, davetlerini kırmadığı için Polat’a teşekkür etti.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, MÜSİAD’ın kent ekonomisi adına önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade ederek, “Kentimize katkı sağlayacak sivil toplum kuruluşları ile birlikteyiz. Görevimiz onların önünü açmak ve onlarla birlikte projeleri takip etmektir" dedi.



Göreve geldikten sonra Yeşilyurt’un modern ve gelişmiş bir ilçe olması adına ekip olarak çalıştıklarını aktaran Polat, hayata geçirdikleri projeler hakkında da üyelere bilgiler aktardı.

Toplantı MÜSİAD Başkanı Hüseyin Kalan ve MÜSİAD üyelerinin katılımlarıyla soru cevap kısmı ile devam etti.



Program anısına MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Kalan ve Genç MÜSİAD Şube Başkanı Barış Yılmaz tarafından Başkan Polat’a üzerinde Osmanlıca İstiklal Marşı’nın bulunduğu tablo hediye edildi.

