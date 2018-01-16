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BU İLÇEDE SU SORUNU YAŞANIYOR

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

BU İLÇEDE SU SORUNU YAŞANIYOR

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 16:49
BU İLÇEDE SU SORUNU YAŞANIYOR

Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi Kümeevler Mezrası sakinleri, şebekenin bulunmaması sebebiyle, su ihtiyaçlarını kendi imkanları ile oluşturdukları depolarından sağlamaya çalışıyor.

15 hanelik mezranın su ihtiyacını 1,5 kilometre ilerideki kaynaktan hortumlarla su deposuna taşıyan mahalle sakinlerinden Hamit Şimşek, kaynak suyunun da kurumak üzere olduğunu belirterek, “Biz 25 yıldır susuz yaşıyoruz. Evlerimize şebekelerimiz biz çektik, su depomuzda yaptık ama suyumuz yok. Konuyu yetkililere bir çok defa ilettik bir sonuç alamadık. Camimizde su yok, cemaat abdest almaya su bulamıyor. Yıllardır mahallemize hizmet alamıyoruz” dedi.

Bölgede bulunan yaylada da su sıkıntısı yaşandığını aktaran, mahalle sakinlerinden Bekir Ulutaş ise, “Yayladaki su sıkıntısını gidermek adına bölgeye babamın adına bir çeşme yaptırdım ancak çeşmeyi kırmışlar, kırılan çeşmede yüzlerce büyük küçükbaş hayvanın su ihtiyacı karşılanıyordu. Konuyu yargıya taşıdım ama bir sonuç alamadık. Yetkilerden su sorunumuzun çözülmesi için yardım bekliyoruz” diye konuştu.

İHA

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