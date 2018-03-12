BU HATAYA DÜŞMEYİN

Evden dışarı çıkarken kombiyi tamamen kapatmanın tasarruf sağlayacağı düşünülmektedir. Halbuki kombi kapatıldığında tesisat içerisindeki su tamamen soğuyacaktır, bu da suyun tekrar ısıtılması için daha fazla yakıt harcanacağı anlamına gelir.

Kullanılmayan veya az kullanılan odaların petekleri tamamen kapatılmaktadır. Düşük ısıtma konumuna alarak odalar konfor sıcaklığında tutulmalı; peteklerdeki vanalar tamamen kapatılmamalıdır. Sık kullanılan odaları 22 derecede tutmak, az kullanılan odaları da 18 derecede tutmak en mantıklı uygulama olacaktır.

Peteklerin üstüne kurutmak amacıyla elbise konulması da sık yapılan hatalardan biridir. Petek üstlerinin perde ile kapatılması veya petek önlerine koltuk yerleştirilmesi de ısının odaya homojen olarak yayılmasını önlemektedir. Bu nedenle ev dekorasyonunda bu hatalardan kaçınılmaldır.

Kombi ve petek bakımlarının yetkili servis dışında, uzman olmayan kişilere yaptırılması. Böylelikle bakım yaptırıldığı düşünülerek telafisi mümkün olmayan veya çok daha masraflı arızlar oluşabilmektedir.

Ayrıca, duvarlara mantolama yöntemi ile ısı yalıtımı yaptırılması, pencerelerden soğuk havanın sızmasının önlenmesi, petek arkalarında oluşacak ısı kaybını önlemek için yalıtım plakaları kullanılması özellikle de her yıl düzenli olarak yetkili servisi tarafından kombi ve petek bakımı yaptırılması doğalgaz faturalarında yüzde 50’ye varan tasarruf sağlayabilmektedir.” busabahmalatya.com