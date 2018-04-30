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Bu Gece, İyi Bir Fırsat…

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan Berat Kandil'ine ilişkin bir mesaj yayınlayarak Türk-İslam aleminin kandilini kutladı. Yılan, “Bu kutsi gece vicdan muhasebesi, kalp sorgulaması için iyi bir fırsattır” dedi.

Bu Gece, İyi Bir Fırsat…

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan Berat Kandil'ine ilişkin bir mesaj yayınlayarak Türk-İslam aleminin kandilini kutladı. Yılan, “Bu kutsi gece vicdan muhasebesi, kalp sorgulaması için iyi bir fırsattır” dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:42
Bu Gece, İyi Bir Fırsat…

Başkan Yılan mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Ramazan-ı Şerife'nin müjdecisi olan Berat Kandili aynı zamanda af ve mağfiret çeşmesi; ihsan ve mükafat hazinesidir. İnanıyorum ki, manevi yaraların sarılması, manevi buhranların, maneviyatta yaşanılan krizlerin tamir ve tedavisi Berat'ın eşsiz imkânlarıyla mümkündür. Bu kutsi gece vicdan muhasebesi, kalp sorgulaması için iyi bir fırsattır. Diliyor ve istiyorum ki, yaşadığımız akıl almaz sorunların telafisi, mahkûm olduğumuz huzursuzluk ve samimiyetsizlik akıntısının kuruması bu kandil gecesinin bereketiyle gerçekleşsin. Türk-İslam alemini çevreleyen ağır meselelerin hafiflemesi, akan gözyaşlarının dinmesi, feryat, fesat ve hüzünlerin son bulması Allah'tan niyazımdır. Bu gecenin kurtuluşumuza, manevi arınmamıza ve gönül dünyamızın temizliğine vesile olması elbette en halisane beklentimdir.  Nefis terbiyesine ve kendimizi gözden geçirmeye çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Berat Kandili'nin bağışlayıcı ve affedici mana ve mesajlarıyla silkinip toparlanmamız lazımdır.” (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Emrah YılanBerat Kandil
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