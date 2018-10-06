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Bu fuar, sektörün nabzını tutuyor

İnşaat, Yapı, Mobilya, Dekorasyon vb. alanlarda faaliyet gösteren firmaların katıldığı 6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı Malatya yatırımcı kamu kuruluşlarını ve yapı profesyonellerini bir araya getirerek yapı ve dekorasyon sektörünün nabzını tutuyor.

Bu fuar, sektörün nabzını tutuyor

İnşaat, Yapı, Mobilya, Dekorasyon vb. alanlarda faaliyet gösteren firmaların katıldığı 6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı Malatya yatırımcı kamu kuruluşlarını ve yapı profesyonellerini bir araya getirerek yapı ve dekorasyon sektörünün nabzını tutuyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:52
Bu fuar, sektörün nabzını tutuyor

Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı (MAYDEF), sektördeki yenilikleri sergileyip çok sayıda farklı ürün segmentini aynı çatı altında buluşturuyor.

HEM FİRMALAR HEM DE VATANDAŞ KAZANIYOR

Fuar, iki kademeli alışveriş imkânı oluşturuyor. Birincisi sektörelbazda… Firmalar sektördeki yenilikleri yerinde ve bizzat birinci elden birbirleriyle paylaşmış oluyorlar. İkincisi müşteri bazında… Fuarda en önemli husus fuara katılan firmaların birinci elden son müşteriye ürünlerini direk aracısız arz etme imkânı elde ediyorlar… Binlerce vatandaşın ziyaret ettiği fuar, bu anlamda şehre ekonomik değer katıyor.

Sektörde faaliyet gösteren 55 firmanın katıldığı Yapı ve Dekorasyon Fuarı, sektördeki gelişmeler ve yeniliklerden haberdar olma, sektör ve pazar içerisinde durum analizi yapabilme, müşterilerle yüz yüze buluşma gibi birçok fırsat sunuyor. 

Ziyaretçiler; yapı, dekorasyon, inşaat, mobilya vs. en son teknolojiler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi oluyorlar.

Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı 10.00 - 20.00 saatlerinde Malatyalılara hizmet veriyor. 

HABER MERKEZİ

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Malatya Yapı Ve Dekorasyon FuarıMalatya
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