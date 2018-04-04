“BU FUAR ÇİFTÇİLER İÇİN KAÇIRILMAYACAK BİR FIRSAT”

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinatör Başkanlığı, tüm üreticileri bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na davet etti. İl Koordinatör Başkanlığında dün gerçekleştirilen basın açıklamasına Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Şinasi Özdemir ve ziraat odaları başkanları katıldı.

Basın açıklamasında ilk sözü Malatya Ziraat Odaları İl Koordinatör Başkanı Yunus Kılıç aldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği bünyesinde görev yapan Ziraat Odası başkanları olarak tüm çiftçi ailesini tüm üreticileri büyüyen Türkiye'nin çiftçileri olarak görmek istediklerini ifade eden Başkan Kılıç, büyüyen ekonominin çiftçiye düşen payının direk çiftçilere yansıması için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi.

HER YIL DEĞİŞİK BİR AFET İLE KARŞI KARŞIYA KALMAKTAYIZ

Tüm engelleri kaldırıp mutlu günlere koşacaklarını ifade eden Başkan Kılıç, “Bazı olumsuzluklara rağmen üreticilerimiz hak ettikleri yere gelene kadar birlik ve beraberliğimizi bozmadan tüm engelleri tek tek kaldırıp hep birlikte mutlu günlere koşacağız. Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlara inat daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. Mesleğimiz zor ve her tarafı risk olmasına rağmen insanımıza kanser yapan nişasta bazlı tatlandırıcıları ve ne olduğu belli olmayan ithal etleri yedirmemeye gayret edeceğiz.Malatya çiftçisi olarak bir sorunumuz kayısı ile alakalı fiyat istikrarsızlığı ve yaşanan doğal afetlerdir. Küresel ısınma neticesinde değişen iklim şartları ülkemizde en çok kayısı üreticisine olumsuz etkilemiştir. Her yıl değişik bir afet ile karşı karşıya kalmaktayız. 2015-2016 yılında don afeti, 2017 yılında ağaçlarda dal kuruması olduğu gibi bu yılda boş çiçek ve döllenme sıkıntısı yaşamaktayız. Bu sorunların Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü bunlarla bu olumsuzluklarla alakalı bir araştırma yaparak rapor halinde kamuoyunu aydınlatması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLERİMİZİ DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM

Fuara Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yleGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katılacağını belirten Başkan Kılıç, “11-15Nisan tarihinde Malatya’mızda açılacak olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu 12. Bölge Tarım ve Hayvancılık Fuarı Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından organize edilerek açılacaktır. Bu fuara Tarım Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba, Malatya kültür A.Ş müdürümüz Sabri Akın ve biz STK başkanları tarafından davet edilmiştir. İnşallah bir olumsuzluk olmaz ise Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi’leberaber o da fuarda aramızda katılacaklardır. Tüm STK Genel Başkanlılarımızı Ankara'da ziyaret ederek fuarımıza davet ettik. Böyle bir organizasyon bölgemiz çiftçileri için kaçırılmayacak bir fırsattır. Bu nedenle bu fuar bir çiftçi bayramı gibi olmalı ve bütün üreticilerimizi misafirlerimizi karşılamak üzere fuar alanına bekliyoruz. İyileşecek hastanın ayağına doktor gelirmiş. İşte sıkıntılarınızı giderecek 2 bakanımız geliyor. Tüm üreticilerimize bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

MALATYA TARIM FUARI HER ZAMAN CANLI OLMUŞTUR

“11-15 Nisan arasında Malatya tarım fuarı olacak” diyen TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Şinasi Özdemirde, şunları kaydetti:

“11 Nisana da açılacak olana fuara sayın bakanımız Bülent Tüfenkci Bey’in katılacağı bilgisini aldık. 14’un de tarım bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba katılacak. Sayın genel başkanımız da katılım sağlamak için elinden geleni yapacak. Çok büyük bir ihtimalle katılacağını sanıyorum. 2010 yılında ki tarım fuarına Genel Başkanımız katılmıştı. Malatya tarım fuarı her zaman canlı olmuştur. Türkiye’nin büyük tarım fuarlarıyla yarışır bir haldedir. Malatya’nın özellikli bir önemi vardır. Kayısıdır bu. Dünya kayısı üretiminin yüzde 65’ini küretiyor çiftçimiz. Kayısı her sen maalesef tabi bir afete maruz kalıyor. İnşallah bu sene ucuz atlatacağız. Bir sene don, bir sene dolu, bir sene yanıyor, bir sene kuraklık. En az bunlar kadar önemli olan kayısımızın para etmesi, para bulabilmemiz. Elimizdeki malı paraya çevirebilmemiz. 11 Nisanda açılacak tarım fuarımız gerek Malatya’mıza gerek ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Allak çiftçimizin, üreticimizin rızkını bol helal ve hayırlı etsin.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi