Bu evden dört kamyon çöp çıkarıldı

Çavuşoğlu Mahallesi 100.Yıl Apartmanı beşinci katta bulunan daireden kötü kokular gelmesi üzerine Yeşilyurt Belediyesini arayan apartman sakinleri, evin temizlenmesi ve ilaçlanmasını talep ettiler.

Mahalle sakinlerinin, çevreye yaydığı pis kokular nedeniyle şikâyette bulunduğu adrese giden Yeşilyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, biriktirilen atıklar ve çöplerden dolayı yaşanmaz hale gelen çöp evle karşılaştı. Yeşilyurt Belediye personellerinin evle ilgili resmi tutanakları tutup, gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra insan ve çevre sağlığına zarar verecek duruma gelen çöp evdeboşaltma ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

PERSONELLER ADIM ATMAKTA ZORLANDI

Ali Pekdaş ile Ercan Pekdaş kardeşlerin yaşadıkları evde biriken çöplerden dolayı adım atmakta zorlanan personeller, çevre sağlığını tehdit eden çöpler nedeniyle kötü bir görüntünün hâkim olduğu evdeki yırtılmış halılar, karton kutular, naylon poşetler, yemek artıkları, kanepe ve kullanılmaz hale gelen bütün çöpleriimha için naklettiler.

“İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN HİÇBİR UNSURA MÜSAADE ETMEYİZ”

İnsan sağlığının korunması için gereken tüm önlemleri aldıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, “Kentimizin farklı mahalle, cadde veya apartmanlarında biriktirilen çöp ve atıklardan dolayı insan sağlığının olumsuz etkileyen bina veya dairlerin temizlenmesine büyük önem veriyoruz. Bazı vatandaşlarımız evlerine ve bahçelerine ihtiyaç fazlası ne varsa atık malzeme vs. toplamakta,bu durumda doğal olarak çevre sağlığına zarar verecek ortamları oluşturmaktadır. Bu malzemeler hem kendilerine hem de o mahallede veya apartmanda yaşayan diğer vatandaşlarımıza rahatsızlık veriyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak gerek ekiplerimizin yaptığı incelemeler gerekse de vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar neticesinde tespit edilen çöp evleri temizleyip, ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz.Çavuşoğlu mahallemizdeki bir apartmanın son katında yer alan bir daireden gelen kötü kokular üzerine burada yaşayan hemşerilerimiz bize ulaştılar.Çevre Koruma ve Kontrol ile Temizlik İşler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerin ortak çalışmasıyla toplanan çöpler dört kamyonla tahliye edilirken, ilaçlanan ev dezenfekte edildi. Ekiplerimiz yapmış olduğu titiz çalışmalar sonucu burayı temizleyerek halkımızın rahat nefes almasını sağladı. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden hiçbir unsura müsaade etmeyiz” diye konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİ RAHAT BİR NEFES ALDI

Gereksiz tüm atıkların biriktirildiği çöp evin temizlenmesini memnuniyetle karşılayan apartman sakinleri, Yeşilyurt Belediye ekiplerine teşekkürlerini sundular.

Atıklar ve çöplerden dolayı yaşanmaz hale gelen çöp evin etrafa dayanılmaz pis bir koku yaydığını, temizlenmesinin insan ve çevre sağlığı açısından önemli olduğunu belirten apartman sakinleri, “Uzun zamandır evin içerisinde pis kokular gelmeye başladı, bizde Yeşilyurt Belediyesini arayarak buranın temizlenmesini istedik.Talebimizi yerine getirip çok yoğun bir çalışmayla evi boşaltıp, temizleyen ve daha sonra dezenfekte eden Yeşilyurt Belediyesine ne kadar teşekkür etsek azdır, bizi ciddi bir sıkıntıdan kurtardılar” diye konuştular. (Haber Merkezi)