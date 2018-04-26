Bu Ekibin Büyük Hizmetler Yapacağına İnanıyorum

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, istifasının ardından belediye çalışanlarına da bir veda konuşması yaptı. Başkan Çakır, çalışanlara 9 yıllık bir birliktelikleri olduğunu belirterek, birlikte nice hizmetler yaptıklarını dile getirdi.

Bütün personellerin gece gündüz demeden özveriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Çakır, “Rabbim bu görevi bize bağışladı ve anlımızın akıyla sürdürdük. Buranın her kuruşunun yetimin hakkı olduğunu bilerek çok hassasiyetli bir şekilde Malatya’yı geliştirmek için, Malatya’yı kalkındırmak için çalıştık. Bunu da bir ekiple başardık. Bu ekibimiz gerçekten sizlersiniz, bizler bir aileyiz. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Bu süreç içerisinde görevi başında vefat eden kardeşlerimiz oldu, onlara da rahmet diliyorum. Rabbim sizlere kazasız belasız çalışma ve hizmet yapmayı nasip etsin. Tabi bizler hep samimi ve dürüst olmaya çalıştık. Hiç kimseyi aldatmamaya gayret gösterdik ve gerçekten bütün personelimiz özveriyle çalıştı, gece gündüz demeden. Genel sekreterimizden en uç noktada sahada çalışan bütün kardeşlerimize kadar hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BU ŞEHRE SİZ HİZMET EDECEKSİNİZ

“Bizler büyük bir sorumluluk üstlendiğimizi biliyoruz” diyen Başkan Çakır, şunları kaydetti:

“Bununla hem dünyamızı hem ahretimizi kazanacağımız bir fırsat olarak görüyoruz. Aynı zamanda hem dünyamızı hem ahretimizi kaybedeceğimiz zor bir görev olduğunu da biliyoruz. Ama Allah’a şükür biz yüzümüzün akıyla bu şehrin bir kuruşunu dahi düşünerek bu hassasiyetle bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık ve bu hassasiyetle çalıştık. Ama her şeyin bir sonu vardır, biz burayı bir emanet olarak gördük, bu süre içerisinde son dakikaya kadar bir görevimiz varsa bunu yapmaya gayret ettik. Ben buradaki ekibime güveniyorum. Daha çok çalışmak, daha özverili olmak, daha çok birbirinize kenetlenmeniz lazım, daha kurumsal bir hassasiyetle işinize dört elle sarılmanız lazım. Bu şehri siz geliştireceksiniz, bu şehre siz hizmet edeceksiniz. Önce bir takım ruhu olacak, inanacaksınız ve bunu sevabına, vebaline de bir ibadet yapıyormuş gibi görevi yapacaksınız. İnşallah ben bu ekibin Malatya’ya çok büyük hizmetler yapacağına inanıyorum.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi

