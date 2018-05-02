Bu Davanın Vekili Olacağım

Malatyalı Saime Palancıoğlu 27.dönem milletvekilliği için Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) aday adaylığı başvurusunda bulundu. Dün MHP İl Binasında yapılan aday adaylık başvurusuna İl Başkanı R. Bülent Avşar, ilçe başkanları, Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ve partililer katıldı.

Saime Palancıoğlu’nun yıllardır dava ve teşkilatlarına emek verdiğini dile getiren İl Başkanı Avşar, Palancıoğlu’nun aday adaylığı için başvurduğunu söyledi.

BAŞARILAR DİLİYORUM

Var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Avşar, “Kendisine hayırlı uğurlu olsun, çalışmalarında başarılar diliyorum. Malatya'dan aday adaylığı için başvuran ve başvuracak olan bütün aday adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hep birlikte önce ülke genelinde sonra yerelde milletvekillerini almamız için var gücümüzle çalışacağız. Bizim çıktığımız bu kutlu yolun sonunun güzel olacağını sizlere belirtmek isterim” dedi.

ZOR GÜNLER GEÇİRMEKTEYİZ

Daha sonra söz alan MHP milletvekili aday adayı Saime Palancıoğlu ise, “Bugün burada 27. dönem milletvekilliği seçimleri için yapmış olduğum aday adaylık başvurusunu Bozkurt'un, Asena'nın otağı Milliyetçi Hareket Partisi'nde; siz kıymetli ülküdaşlarımla beraber kamuoyuna duyurmak benim için onur verici. Bizleri yan yana getiren Rabbime şükürler olsun. Ülke ve millet olarak zor günler geçirmekteyiz. Vatanımız içeride ve dışarıda hain emellerle dolu insanlar tarafından kuşatılmaya çalışılmış, her türlü oyunlar oynanmıştır. Fakat bu milletin karşısında bu hainler 15 Temmuz gecesi çaresiz kalmıştır. Rabbime şükürler olsun. Önce ülkem ve milletim sonra partim diyen; Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz gecesi ve sonrası duruşu biz ülkücülerin duruşudur. Liderimizin çizdiği yol bizim yolumuzdur” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL -Busabah Gazetesi