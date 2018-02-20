BU DA ŞİİRLİ TEŞEKKÜR

Doğanşehir’in Kurcaova Mahallesinde yaşayan vatandaşlar mahalle muhtarı Hasan Birişik’in önderliğinde mahallelerine yapılan hizmetten dolayı Malatya Su ve Kanalizasyon İşleri (MASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek Genel Müdür Özdemir ve çalışanlara teşekkür etti.

Ziyarette Kurucaova Mahalle Muhtarı Hasan Birişik, Özdemir’e, hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ise, hizmetlerin devam ettiğini belirterek, amaçlarının vatandaşa en güzel şekilde hizmet etmek olduğunu söyledi. Ziyarete katılan Yusuf Konak isimli vatandaş ziyaretin sonunda MASKİ için yazdığı 14 kıtalık şiirini Genel Müdür Özdemir’e okudu.

MASKİ için yazılan şiirde şu ifadeler yer alıyor: "Yatırımı Kat kat arttı, Dünyaya şöhret nam saldı/ Hindistan'dan ödül aldı, çalışıyor bizim MASKİ. Koskoca bir Büyükşehir, Vallahi etmeli takdir/ Müdürü Özgür Özdemir, Çalışıyor Bizim MASKİ."

