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Bu da Mevsimlik İşçi Kuyruğu

Malatya’da Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında geçici işçi alınacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar İş-Kur önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bu da Mevsimlik İşçi Kuyruğu

Malatya’da Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında geçici işçi alınacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar İş-Kur önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

24 Nisan 2018 Salı 14:26
Bu da Mevsimlik İşçi Kuyruğu

Malatya’da TYÇP kapsamında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında 6 veya 9 ay gibi sürelerle geçici olarak 19 yaş ve üzeri yaklaşık 2 bin kişini istihdam edileceğini duyan Malatyalılar, İş-Kur İl Müdürlüğünün çevreyolunda bulunan hizmet binasına akın etti. Başvuruda bulunmak üzere sabahın ilk saatlerinde İş-Kur’a gelen çok sayıda kişi, caddede uzun kuyruklar oluşturdu. Kalabalık arasında sıra nedeniyle zaman zaman tartışma yaşandı. Cuma gününe kadar başvuruların alınacağı işte çalışacak 2 bin kişi kura çekimiyle belirlenecek.

İHA

Son Güncelleme: 24.04.2018 14:31
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İŞKURMEVSİMLİK İŞÇİMalatya
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