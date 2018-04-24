Bu da Mevsimlik İşçi Kuyruğu

Malatya’da TYÇP kapsamında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında 6 veya 9 ay gibi sürelerle geçici olarak 19 yaş ve üzeri yaklaşık 2 bin kişini istihdam edileceğini duyan Malatyalılar, İş-Kur İl Müdürlüğünün çevreyolunda bulunan hizmet binasına akın etti. Başvuruda bulunmak üzere sabahın ilk saatlerinde İş-Kur’a gelen çok sayıda kişi, caddede uzun kuyruklar oluşturdu. Kalabalık arasında sıra nedeniyle zaman zaman tartışma yaşandı. Cuma gününe kadar başvuruların alınacağı işte çalışacak 2 bin kişi kura çekimiyle belirlenecek.