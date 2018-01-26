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BU ÇOCUKLARA KÖPRÜ LAZIM

Battalgazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Meydanbaşı Mahallesi’nde çocuklar ve yaşlılar adına tam bir dram yaşanıyor. Okula gitmek isteyen öğrenciler 30 dakikalık yolu yürümek yerine sulama kanalı üzerine yerleştirilen derme çatma bir tahtanın üzerinden geçiyor. Bazı aylarda 1 metreye kadar yükselen su, çocuklar için tehlike çanları çalıyor. Kışın ise dar olan kanal geçidi zor anlar yaşatıyor. 

BU ÇOCUKLARA KÖPRÜ LAZIM

Battalgazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Meydanbaşı Mahallesi’nde çocuklar ve yaşlılar adına tam bir dram yaşanıyor. Okula gitmek isteyen öğrenciler 30 dakikalık yolu yürümek yerine sulama kanalı üzerine yerleştirilen derme çatma bir tahtanın üzerinden geçiyor. Bazı aylarda 1 metreye kadar yükselen su, çocuklar için tehlike çanları çalıyor. Kışın ise dar olan kanal geçidi zor anlar yaşatıyor. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 08:10
BU ÇOCUKLARA KÖPRÜ LAZIM

Meydanbaşı Mahallesi’nde bulunan sulama kanalı üzerindeki ahşap köprü mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Söz konusu köprüyü özellikle 6-12 yaş gurubu öğrencilerin okullarına gitmek için kullandıklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Yusuf Çulha, “Bu kanalın üzerine 2-3 metre yükseklikte bir üstgeçit yapılsa daha da rahat ederiz. Bu konunun muhatabı Battalgazi Belediyesi ve Sulama Birliği. Belediye ve Sulama Birliği bu konuya acilen el atmalı” dedi.

Battalgazi Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Meydanbaşı Mahallesi’nde öyle bir köprü var ki, görenleri hayrete düşürüyor. Derinliği yaklaşık bir metre boyunda olan sulama kanalının üzerine derme çatma olarak konulan ahşap köprü yürükleri ağızlara getiriyor. Özellikle 6-12 yaş gurubu çocukların okullarına gitmek için kullandıkları köprünün herhangi bir kazaya neden olmadan yerine güzel bir üstgeçit yapılmasını talep eden mahalle sakinleri BUSABAH gazetesine konuşarak, yetkililerden yardım istediler. 

Malatya Battalgazi Meydanbaşı Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Küme Evleri sakini Yusuf Çulha, mahallelerindeki sulama kanalının boyunun yaklaşık bir metre olduğunu söyledi.

KAR YAĞIYOR, BUZ OLUYOR

Kanal üzerine yapılan köprünün tahtadan yapıldığını ve buradan da öğrencilerin gelip geçtiğini belirten Çulha, “Kanalın üzerine tahtadan bir köprü yapılmış, bu çok sağlıklı değil. Çocuklarımız okula gelip giderken bu köprü üzerinden geçiyorlar. Okula gitmek için bir yol var ama çocuklarımız 30 dakika bir mesafeyi yürümek zorunda kalıyorlar. Bundan dolayı kestirme olduğu için çocuklarımız okula giderlerken kanal üzerinden geçmek zorundalar. Ve buradan da günlük 50 öğrencimiz okula gidip geliyor. Öğrencilerimizin yaşları 6 yaşından 12 yaşları arasında değişiyor. Kanal üzerine tahtadan yapılan köprü hem sağlıksız hem de tek bir kişinin geçebileceği genişlikte. Burada bir kanal yolumuz var. Burası karlanıp buzlandığında kayma tehlikesi yaşanıyor. Öğrencilerimiz okula gitmek için köprünün üzerinden geçerek bu ara yolu kullanıyorlar” şeklinde konuştu.

YOL YAPILMASINI İSTİYORUZ

Yetkililerin gelip mağduriyetlerini yerinde görmelerini dile getiren Çulha, “Biz mahalle sakinleri olarak bu kanalın üzerine güzel bir köprü yapılmasını, ayrıca çocuklarımızın zaman kaybetmeden doğrudan okula gidip gelebileceği bir yol yapılmasını istiyoruz. Yetkililer gelip mağduriyetimizi yerinde görsünler. Çocuklarımız gerçekten çok mağdur oluyor. Sadece çocuklarımız değil camiye giden cemaatimiz de mağdur. Biliyorsunuz cemaatte yaşlı olan vatandaşlarımız da var. Buradan düştüklerini ve bir yerini kırdıklarını düşünün. İyileşmeleri zaman alır” ifadelerini kullandı.

SU MART VE NİSAN’DA YÜKSELİYOR

Kanal üzerine çocukların rahatlıkla gelip geçeceği 2-3 metrelik bir üstgeçit yapılmasını isteyen Çulha, “Kanalın üzeri tamamen kapatılmaz. Çünkü tıkandığı zaman suyun taşma ihtimali var. Bu kanalın üzerine 2-3 metre yükseklikte bir üst geçit yapılsa daha da rahat ederiz. Bu sitem çok basit. Bu konunun muhatabı Battalgazi Belediyesi ve Sulama Birliği. Belediyenin ve Sulama birliğinin bu konuya acilen el atması lazım. Kanaldaki su mart ve nisan aylarında yükseliyor. Çünkü bu dönemlerde sulamalar başlıyor. Su yükseldiği zaman yetişkin bir insanın bel hizasına kadar geliyor. Bir çocuk suya düşse su çocuğu alıp götürür. Biz bu kanala bir köprü ve çocuklar ile yetişkinlerin rahatlıkla yürüyebileceği bir yol istiyoruz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

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