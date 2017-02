Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çınar, Mehmet Güner, İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Karaman ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Bostanbaşı Kanal Projesi'nin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Polat, Yeşilyurt’un her bölgesinin kendine has güzellikleri barındırdığını kaydederek, “Belediye olarak bu güzellikleri yeni projeler ve yatırımlarla kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Bölgemizde ve ülkemizde örnek ilçe olma hüviyetine ulaşmak için gelişime açık mahallelerimizdeki projelerimizin hayata geçmesinde büyük bir kararlılık göstermekteyiz. Gelişimin hızla yaşandığı Bostanbaşı mahallemizdeki dönüşüme katkı sağlayacak uygulamalarımız, ilçemizin gelişmişlik göstergesine ciddi değerlerler kazandıracaktır. Yapılaşmanın oldukça fazlalaştığı Bostanbaşı Mahallemizdeki Kanal Projemiz bölgemizdeki yaşam seviyesini artıracak özelliklere sahip” dedi.

Başkan Polat, çalışmalarını farklı bakış açılarıyla sürdürdüklerini ifade ederek, “Bizler yerel yönetimler olarak farklı düşünmeli ve farklı projeleri halkımızla buluşturmalıyız. Tarım arazilerimizin sulanması, sel taşkınlarının önlenmesinin yanı sıra ilçemizin modern yaşamına katkı sunması için 2015 yılında yapımına başladığımız 2 milyon 300 bin Lira değerindeki Bostanbaşı Kanal Projemiz, farklılığımızı ortaya koymaktadır. Projemizin ilk iki etabında 140 cm olan kanalımızın üst menfezini beş, alt menfezini ise üç metre kadar genişlettik. Korkuluklarını ve aydınlatma işlemlerini tamamladık. Üçüncü etap inşaat çalışmalarında ise geri kalan 500 metrelik kanal hattında menfez işlemleri, korkuluk ve aydınlatma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Toplamda 2 kilometrelik alanda çalışmamız tamamlanmış olacak. Tarım arazilerinin sulama sezonunun Mayıs ayıyla birlikte başlayacağı için buradaki çalışmaları çok hızlı sürdüreceğiz, çünkü kanalımızdaki sulamanın bu dönem itibariyle başlaması lazım. Projenin geri kalan kısmının imarla ilgili çalışmalarını sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediye ekiplerimiz de projemizin her iki tarafındaki yol açma ve genişletme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu yolumuzu yaz mevsiminde prestijli caddesi olarak hizmete sunacağız” diye konuştu.

Başkan Polat şöyle konuştu:

“İnsana rahatlık ve ferahlık veren suyu yeşille, sosyal alanlarla ve fiziki yatırımlarla bütünleştirdiğiniz zaman apayrı bir güzellik ve değer kazanıyor. Bostanbaşı Kanal Projesinde bir yandan tarım alanlarının sulama işlemleri için suyu taşırken diğer taraftan eşi benzeri olmayan suyumuzun görselliliği ve dinlendirici özelliklerini hemşerilerimize sunmuş olacağız. Modern ve estetik yapısıyla bölgemize ayrı bir canlılık getirecek olan projemizin tüm güzelliklerini kent sakinlerine sunmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz”.

Belediye Başkanı Polat konuşmasından sonra inşaat alanında incelemelerde bulunup, projenin geri kalan kısmı ve uygulanacak işlemler hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

İHA