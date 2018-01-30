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Bornova’da kazanan yok

Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor’u konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Bornova’da kazanan yok

Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor’u konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 13:06
Bornova’da kazanan yok

Stat: Bornova
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Göztepe: Beto xxx, Adama Traore xx, Leo Schwechlen xxx, Tanju Kayhan xx,Milos Kosanovic xx, Halil Akbunar xx (Sabri Sarıoğlu dk. 60 xx), Andre Castro xx, Andre Poko xx, Selçuk Şahin xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 90 ?), Yoan Gouffran x (Tayfur Bingöl dk. 60 xx), Adis Jahovic xx
Yedekler: Günay Güvenç, Yavuz Aygün, Rajko Rotman, Oscar Scarione, Axel Ngando, Doğanay Kılıç, Muhammed Enes Durmuş
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Kayserispor: Silviu Lung xxx, Tiago Lopes xx, Oleksandr Kucher xxx, Jean Armel Kana-Biyik xx, Atila Turan xx, Gonzalo Espinoza xx, Güray Vural x (William dk. 65 x), Deniz Türüç xx, Ryan Mendes xx (Cristian Sapunaru dk. 78), Stephane Badji xxx, Umut Bulut xx (Artem Kravets dk. 89 ?)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Levent Güle , Erkan Kaş, Şamil Çinaz, Erdal Öztürk, Asamoah Gyan, Silvestre Varela
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Stephane Badji (dk. 20) (Kayserispor), Tayfur Bingöl (dk. 72) (Göztepe)
Kırmızı Kart: Jean Armel Kana-Biyik (dk. 76) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Oleksandr Kucher, Deniz Türüç, Atilla Turan, Stephane Badji (Kayserispor), Andre Poko (Göztepe) 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig’in 19. HaftasıKayserispor’Göztepe
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