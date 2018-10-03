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Boran mahalle yolu asfaltlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eskimalatya bölgesinde Boran Mahallesi’nde yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapıyor. Ulaşım güvenliğini sağlamak için ise perde duvar çalışmaları yapıldı.

Boran mahalle yolu asfaltlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eskimalatya bölgesinde Boran Mahallesi’nde yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları yapıyor. Ulaşım güvenliğini sağlamak için ise perde duvar çalışmaları yapıldı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:16
Boran mahalle yolu asfaltlandı

Malatya’nın bütün cadde ve sokaklarının standartlara uygun hale gelebilmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi Boran Mahallesinin ulaşım sorununu çözdü.

1.3 KİLOMETRELİK BÖLÜM ASFALTLANDI

Büyükşehir Belediyesi, Doğu Kollektör Hattı ve kanalizasyon çalışmaları sonucu bozulan mahalle yolunun geçtiğimiz aylarda 2.5 kilometrelik bölümünü asfaltlamıştı. Geriye kalan 3 kilometrelik bölümde ise asfaltlama çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Çalışmalarda 1900 ton asfalt kullanıldı.Büyükşehir Belediyesi, yolun tehlike arz eden 250 metrelik bölümde ise genişletme çalışmaları yaptı. Çok dar olan noktalar 6 metre genişletildi. Ulaşım güvenliğini sağlamak için ise perde duvar çalışmaları yapıldı.

Boran-Toygar grup yolunu etap etap yapan Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda da grup yolunda genişletme ve perde duvar çalışmaları yapmıştı. 1 kilometrelik bölüm 5 metreden 10 metre genişliğine çıkarılmış ve perde duvar çalışmaları yapılmıştı. Ayrıca grup yolu üzerinde bulunan menfezlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletilmişti.Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Boran Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyip açıklamalarda bulundu. Geziye bazı Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile muhtarlarda katıldı.

SIKINTILI BÖLGELER GENİŞLETİLDİ

Doğu Kollektör Hattının Boran’dan geçip Arıtma Tesisine ulaştığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Boran-Toygar bölgemizde gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir olarak altyapı çalışmalarının devamında yolun bazı bölgelerinin genişletilmesi gerekliliğini yerine getirerek 5 metre olan sıkıntılı bölgeleri genişlettik, perde duvar çalışmaları yaptık. Şimdi sıcak asfalt serimi yapıyoruz” dedi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Eskimalatya BölgesiBoran MahallesiYol Genişletme
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