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BOMBA ÜZERİNDE YAŞAM!

Dabakhane Mahallesi’nde bulunan bir iş hanının esnafları sıkıntılı günler yaşıyor. Bodrum katlarından bulunan trafo yüzünden diken üstünde yaşayan esnaflar, dün yaşanan patlama ile beraber tepkilerini dile getirdiler. Esnaflar, “Bir bomba üzerinde yaşıyoruz” dediler.

BOMBA ÜZERİNDE YAŞAM!

Dabakhane Mahallesi’nde bulunan bir iş hanının esnafları sıkıntılı günler yaşıyor. Bodrum katlarından bulunan trafo yüzünden diken üstünde yaşayan esnaflar, dün yaşanan patlama ile beraber tepkilerini dile getirdiler. Esnaflar, “Bir bomba üzerinde yaşıyoruz” dediler.

11 Nisan 2018 Çarşamba 10:40
BOMBA ÜZERİNDE YAŞAM!

Dabakhane Mahallesi PTT Sokak’ta yer alan Kardeşler İş Hanı’nın bodrum katında bulunan elektrik trafosu, iş hanı esnaflarını endişelendiriyor. 3-4 yıldan bu yana trafonun patlamasından korktuklarını dile getiren ve defalarca dilekçelerle ilgililere şikayetçi olmalarını ifade eden iş hanı esnafları, korktukları elektrik trafosunun dün patladığını ileri sürerek, adeta ateş püskürdüler. BUSABAH gazetesine konuşarak, trafo tepkisini dile getiren esnaflar ilgililerin harekete geçmesini istediler.

3-4 yıldan beri Kardeşler İş Hanı’nın bodrum katında elektrik trafosu bulunduğunu ileri süren Bayram Aruk isimli iş hanı esnafı, bu trafonun kendi mağazasının altında bulunduğunu belirtti.

KORKUYORUZ!

Trafoda bir patlama olduğunu ve korktuklarını öne süren Aruk, şunları kaydetti:

“Benim mağazamın bulunduğu binanın altında var. Allah göstermesin büyük bir patlama olsa buradan sağ çıkmamız mümkün değil. Bu trafoya önlem alınması için illaki burada bir kişinin ölmesi mi lazım! Bizim istediğimiz bu trafonun mümkünse başka bir yere taşınmasıdır. Şimdiye kadar trafodan dolayı bir problem çıkmadı ama bundan sonra çıkmayacağı anlamına gelmez. Önemli olan tedbirimizi almak. Trafo komple caddenin, mahallenin trafosu. Bu trafodan bütün iş hanı şikayetçi. Biz bu konuyla ilgili tüm esnaflar olarak imza topladık. Burada ölüm tehdidi olduğunu belirttik; korkuyoruz. Herhangi bir patlama olmadan bunun buradan taşınmasını istiyoruz. Bir bomba üzerinde yaşıyoruz.Trafodan kaynaklı elektriğimiz de yok. Biraz önce patlama oldu ve ayaklarımız yerden kesildi. İçeriden de duman çıkıyor.”

HERHANGİ BİR KAZA OLMASINI İSTEMİYORUZ

Elektrik trafosunun iş hanından taşınması için yetkililere dilekçe verdiklerini ifade eden iş hanı esnaflarından Ahmet Yıldız ise, “Burada esnaflık yapıyorum. Buradaki mesele şu; binanın altında ve üzerinde dükkanlar var. Bu da her an için bir tehlike yaratabilir. Aynı şekilde bomba gibi patlayabilir. Bizim buradaki amacımız, daha önce de Valiliğe dilekçe verdik. Yine yetkili kurumlara dilekçe verdik. Aynı zamanda dediler ki normalde yasal olarak bu trafonun burada olmaması gerekiyor. Biz maddi ve manevi olarak herhangi bir kaza olmasın istiyoruz. Ve kimse zarar görmesin diye mücadele verdik. Maalesef başarılı olamıyoruz. Nereye başvuracağımızı da bilmiyoruz. Önemli olan olay meydana gelmesin, insanlar ölmesin ve zarar görmesin. Zarar gördükten sonra bir anlamı yok. O yüzden yetkililerden özellikle rica ediyoruz. Bir an önce bu trafonun buradan kaldırılması gerekir. Aksi takdirde olabilecek kazalardan, kimlerin sorumlu olacağını bilmiyoruz. Şu anda bir patlama olmuş ve arkadaşlar da bir korku ve endişeye kapılmış. Bu gibi durumların olmaması için biz bu kadar mücadele veriyoruz. Bu probleme çözümün getirilmesi gerekir. Hepimiz rahatsız ve huzursuzuz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

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Dabakhane MahallesiEsnafTrafoMalatyaBusabahmalatya
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