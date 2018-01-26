BÖLGEDE BİRİNCİYİZ!

Umut Vakfı, Türkiye Silahlı Şiddet (Cinayet) Haritası 2017 haritasını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı olarak, ülkemizdeki silahlı şiddetin (işlenen cinayetlerin) haritasını; Türkiye’nin en ücra köşesindeki yerel gazeteler dahil tüm gazetelerin gün gün taranarak 2017’nın ‘Bireysel Silahlı’ olayların değerlendirmesi ile ‘Silahlı Şiddet Raporu’ olarak bu yıl da paylaşıyoruz” denildi.

Verilen bilgilere göre 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28, son üç yılda yaklaşık yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay medyaya yansıdı. 2017 yılında yaşanan 3 bin 494 bireysel silahlı olayda, 2 bin 187 kişi öldürülürken birçoğu ağır 3bin 529 kişi de yaralandı.

GÜNEYDOĞU BÖLGESİ

Tüm bölgelerde yaşanan ve medyaya yansıyan haberler hakkında verilerin bildirildiği açıklamada, “Güneydoğu’da 421 olay basına yansıdı. Maalesef yine Gaziantep lider ve kentte her yıl olaylar artıyor. Gaziantep’te bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla 124 silahlı şiddetin basına yansıdığı görülürken bölgede en çok silahlı kavganın yaşandığı ikinci kent Şanlıurfa’da yüzde 31’lik artışla 98 olayın yaşanması dikkat çekiyor. Diyarbakır’da 71, Adıyaman’da 41, Mardin’de 28, Batman’da 26, Siirt’te 15, Kilis’te 10, Şırnak’ta 8 silahlı şiddet basına yansımış bulunuyor” sözlerini kaydetti.



MALATYA BASINI GÜÇLÜ

Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili olarak ise, “Bu bölgede 50 olayla Malatya lider görünse de, asıl dikkat çekici artış Kars’ta görülüyor. Az sayıda olay da olsa artıştaki yükseklik göze batıyor: yüzde 350. Keza Erzurum ve Elazığ’da da olay sayısının katlanarak artması dikkat çekiyor. Belki de toplam 197 olayın basına yansıdığı bölgedeki diğer illerde, en çok olayın yaşandığı il gibi görülen Malatya’dan daha çok olay yaşanıyor. Ancak Malatya’da çok güçlü basının bulunması, basının iyi çalışması nedeniyle olaylar günü gününe basına yansıyor” şeklinde bilgiler verildi.