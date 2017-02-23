Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında gerçekleştirdiği mitinge Malatyalıları ücretsiz olarak taşıyan minibüs ve servisçilere teşekkür etmek için Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, dün Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ile yönetim kurulu üyeleri ve minibüsçüler yer aldı.

Ziyarette ilk konuşmayı Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce yaptı. Başkan İnce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 15 Temmuz'da vatana ihanet eden, tankların namlusunu millete çeviren, F-16’larla bu millete bomba yağdıran asker kıyafetli teröristleri unutmadıklarını, unutmayacaklarını söyledi.

VATAN UĞRUNA KENDİLERİNİ SİPER ETTİLER

15 Temmuz’da minibüs ve servisçilerin yaptığı kahramanlıkları anlatan Başkan İnce, “Bu aziz millet tankın, topun, silahın karşısına Türk bayrağıyla çıkarak aziz vatanı korumuştur. Minibüsçü ve servisçi esnaflarımız da 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkarak vatandaşlarımızı Valilik önüne ücretsiz taşıyarak vatan uğruna kendilerini siper ettiler. 16 Temmuz sabahı ise sokak ve caddelerdeki kritik noktalarda araçlarını park ederek ve yolları kapatarak yine tankların önüne siper olmuş ve kahramanlık örneği sergilediler. O süreçte Turgut Temelli altgeçidinde de kahraman bir minibüsçünün tankları durdurarak tankı güvenli bölgeye çekti ve yine bir kahramanlık örneği sergiledi. Bununla beraber minibüsçülerimiz Cumhurbaşkanımızın her ziyaretinde miting alanına yolcu taşıyarak safını belli etti. Ben bundan dolayı bütün minibüsçü esnaflarımızı kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BÜYÜK PROJELERE İMZA ATIYOR

Battalgazi Belediyesinin çalışmalarını yakinen takip ettiklerini söyleyen Başkan İnce, “Başkanımızın ziyareti bizi son derece onurlandırmak ve gururlandırmaktır. Biz Battalgazi Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şoför esnafları olarak kendilerinden de çok razıyız. Başkanımız büyük projelere imza atıyor. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, minibüsçü esnaflarının gerek 15 Temmuz hadisesi sırasında gerekse Cumhurbaşkanının Malatya'ya ziyaretleri sırasında hep fedakârlıkta bulunduklarını hatırlatarak, bütün minibüsçü esnaflarını tebrik ettiğini belirtti.

İNSANLARI MEMNUN ETMEK ZOR

Minibüsçülerden şimdiye kadar bir şikâyet almadıklarını söyleyen Başkan Gürkan, “Bizim ziyaretimiz zaten bir teşekkür ziyaretidir. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Minibüsçülük işiyle uğraşmak çok zordur. İnsanları memnun etmek daha da zordur. Ama biz Malatya’da bugüne kadar minibüsçü esnafımız hakkında olumsuz bir şikâyet almadık. Minibüsçüler aynı zamanda bir şehrin ve beldenin haysiyetini ve onurunu koruyan kişilerdir. Ben Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğü anlamında gösterdikleri fedakârlık ve feragatten dolayı kendilerini kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ve minibüsçüler Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür plaketi ile bir minibüs maketi takdim ettiler.

MUTLU SARIGÜL