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"BİZİM ÖTEKİLEŞTİRECEĞİMİZ HİÇ KİMSE YOK"

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sivil toplum örgütlerinin önemine dikkat çekerek, "Bizim ötekileştireceğimiz hiç kimse yoktur" dedi.

"BİZİM ÖTEKİLEŞTİRECEĞİMİZ HİÇ KİMSE YOK"

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sivil toplum örgütlerinin önemine dikkat çekerek, "Bizim ötekileştireceğimiz hiç kimse yoktur" dedi.

29 Mart 2018 Perşembe 16:15
"BİZİM ÖTEKİLEŞTİRECEĞİMİZ HİÇ KİMSE YOK"

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Sultan Alan, beraberinde Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Alpaslan ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, istişarede bulundu. Burada konuşan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Sultan Alan, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, “Milli İrade Ocakları Derneği olarak 2 bin 500 üyemiz var. Çalışmalarımızı sizlerin desteği ile yapmak istiyoruz. Bu iş gönül işidir. Bizler derneklerden farklı yönümüz, toparlayıcı bir derneğiz. Bütün dernekleri bütün Malatya halkını ve Türkiye halkını kucaklayıcı şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Amacımız, hedefimiz ise, ülkenin bölünmez bütünlüğü için, vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliği için, toplumun sivil ayağını oluşturmak. 15 Temmuz ruhunu unutturmamak ve 15 Temmuz’u gelecek nesillere doğru aktarmaktır” şeklinde konuştu. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve sendikalara bakış açılarının belediyecilik prensiplerinin temel esaslarından biri olduğunu söyledi. Katılımcı belediyecilik anlayışının temeli de sosyal tarafların olduğuna dikkat çeken Gürkan,

“Sizlerin düşünceleri ve görüşleri de bizler için manidardır diye düşünüyorum. Netice itibariyle sizlerde milli birlik anlamında, ülkemizin milli bütünlüğü, beraberliği, tek bayrak, tek vatan, tek devle, tek millet ülküsü içinde böyle bir duygu ve düşünce etrafında toplanmışsınız. Kadınlarımızın bu konuya el atmaları hakikaten çok önemlidir. Partiler üstü olması ve herkesi kucaklayacak bir felsefi düşünce içinde olması da takdire şayan bir hadisedir. Netice itibariyle bizim ötekileştireceğimiz hiç kimse yoktur. Bu vatan toprakları üzerinde yaşayan herkes bizim insanımızıdır ve bu insanlar bizim için çok değerlidir. Dolayısıyla fikir ve düşüncelerin farklı olması, bir insanın ötekileştirilmesi ve dışlanması anlamına gelmemesi lazım. Bizim Mevlana gibi herkesi kucaklayabilecek bir dergahımız ve gönlümüzün olması gerekir. Sizlerde bunu yapıyorsunuz. Ve sizleri burada ağırlamaktan dolayı da mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" diye konuştu.busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Selahattin GürkanBattalgazi BelediyeSultan Alan
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