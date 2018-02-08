“BİZİ HİZAYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında “Güvenli Okul Toplantısı” düzenlendi. Battalgazi Halk Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Milli Eğitim İlçe müdürleri, okul müdürleri, iş güvenliği uzmanları ve okullarda görev alan güvenlikler yer aldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, kendilerine emanet edilen çocukların öncelikle beden ve ruh sağlıklarının yerinde olması için gayret sarf edeceklerini ifade ederek, daha sonra da onların akademik veya sosyal gelişimlerine bakacaklarını söyledi.

ÇOCUKLARIMIZI ORAYA TESLİM EDİYORUZ

Çocukların güvenliğini sağlamak zorunda olduklarını dile getiren Tatlı, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın hayatlarını idame edebilecek kadar eğitim alabilmelerini için uğraş veriyoruz. Ama bize sağlıklı emanet edilen çocukların güvenliğini sağlama zorunluluğumuz ayrı bir noktadır.Okullar elbetteki sadece bize tahsis edilen güvenlik elemanlarıyla güvenliği sağlanacak alanlar değildir. Okullarda güvenliğin asıl teminatı okul müdürlerimiz, idarecilerimiz ve öğretmenlerimizdir. Onlara orada oldukları sürece, onlar işlerinin başında oldukları sürece bizler ebeveyn olarak çocuklarımızı çok rahat bir şekilde çocuklarımızı oraya teslim ediyoruz. Yönetici olarak, bakanlık olarak o güven içerisinde işimizi yapıyoruz. Çünkü biz, kendi arkadaşlarımıza, kendi çalışma arkadaşlarımıza bu konuda güveniyoruz. Bunda herhangi bir tereddüdümüz yok. Ancak okulun dışsal etkenlere karşı dışarıdan gelebilecek olan çocuğa dönük herhangi bir tehdide karşı Milli Eğitim Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortaklaşa yürüttükleri okullarımızda ‘Güvenlik elemanlarını bulundurma’ projesi bu yıl faaliyete geçti. Temennimiz inşallah bundan sonra da devam etmesidir.”

SİZLERE GÜVENİYORUZ

Güvenlik elemanlarının sadakatinin çok önemine değinen Tatlı, “Güvenlik elemanlarımızın kuraları çekilip göreve başladıktan sonra bugün bir araya gelmeyi planladık. Birkaç temel konuya değineceğiz. Bu konularda hiç kimse tereddüt etmeyecek ve kimse kimseyi korumayacak. Güvenlik elamanları arkadaşlarımız burada. Ben okulları geziyorum. Eğer bu güne kadar benim gördüğüm sıkıntıları okul yöneticileri görüp müdahale etmiyorlarsa vah halimize. Burada güvenlik elemanlarının güvenliğine ihtiyaç duyuluyor demektir. Bütün okul müdürleri ve Milli Eğitim İlçe müdürlerimiz burada. Hiçbir şekilde tereddüt etmeksizin aynı anda göndereceksiniz. Arkadaşlarımız bizim belirlediğimiz kurallara uymazlarsa, belirlenen yerde olmazlarsa, okulun etrafını devamlı gezmiyorlarsa derhal işine son vereceğiz. Güvenlik elemanlarımızın sadakati çok önemli. Hiçbir gerekçeyle okula kimseyi ilgisi olmayan kimseyi yanaştırmayacaklar. Bizler sizlere güveniyoruz. Bu konuda herhangi bir tereddüdümüz yok. Özellikle dışarıdan gelebilecek olumsuzluklarla alakalı bir gözünüz kulağınız olsun diye güvenlik elemanı verdik. Ama oradaki asıl iş bizim. Biz oradaysak çocuk güvendedir” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ OKULUN DIŞINDA OLACAK

Güvenlik görevlilerine talimat veren Tatlı, “Ama bu arkadaşlarımızı sizler yapmaları gereken konusunda net bir şekilde talimatlandıracaksınız, bu konuyla alakalı hemen bir yazı hazırlayacaksınız ve güvenlik görevlileri arkadaşlarımız ne yapacakları, ne yapmayacakları konusunda bir liste hazırlayacaksınız. O listenin her saatini arkadaşlarımız gerekirse çek edecekler. Güvenlik elemanlarımız okul içerisinde girmeyecek. Okulun içerisi nöbetçi öğretmenimizin sorumluluk alanı içerisindedir. Güvenlik görevlisi okulun dışında olacak. Güvenlik elamanları personel girişlerinde nöbet tutmayacak. Gerekirse okullarımızdaki çift girişlerin tamamını iptal edin. Bazı okullarımızda çift girişler var. Tek giriş olacak ve hiçbir şekilde araç almayacağız. Zorunlu hallerde araç alacaksak, güvenlik elemanımız orada kapıyı açar, araç girer, kapıyı kapar, araç çıkınca kapıyı açar. Çift giriş kesinlikle olmasın. Birileri çocuklarımız üzerinden bizi hizaya getirmeye çalışıyor. Buna kimse müsaade etmeyecek. Bu konuda çok keskiniz, çok katıyız. Her şeyin nasıl olması gerekiyorsa net bir şekilde yazılı olacak” ifadelerini kullandı.

OLULDA GÖREVLİ OLDUĞU SÜRECE SİGARA İÇİLMEYECEK

Güvenlik görevlilerini sigara içmemeleri konusunda kati bir şekilde uyaran Tatlı, “Hiçbir güvenlik elemanınız okulda olduğu sürece sigara içemeyecek. Ben sigara içiyorum diyen arkadaşımız okul müdürümüze ‘ben bu işi yapamam’ desin. Çok net. İşi bitip çarşıya veya evine giderse sigarasını içer, o da beni ilgilendirmez. Ama okulda görevli olduğu sürece sigara içilmeyecek. ‘Yok, ben tiryakiyim, dayanamıyorum’ diyen varsa biz de ona dayanamayız. Bu konuda da çok netiz. Okul bahçesinde çocuklarımız bunları görünce nasıl bir öğretmeni gördüğünde öğretmenin davranışlarını örnek alıyorsa güvenlik görevli arkadaşlarımız da yetişkin ve onlarında davranışlarını örnek alırlar. Elinizi cebinize koyup, önünüzü açıp külhanbeyi gibi ortalıklarda dolaşırsanız çocuk da onu yapar. Milli Eğitim Müdürlüğü’nde güvenlikler için bir kıyafet belirlendi herkes bu kıyafetleri giyecek” söylemlerinde bulundu.busabahmalatya.com