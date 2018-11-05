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“BİZE HAKKINIZI HELAL EDİN”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, pazar esnafını gezdiği esnada karşılaştığı Hatice Karaca isimli kadının sarf ettiği sözler karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Başkan Gürkan’ın çok güzel hizmetler yaptığını belirten Hatice Karaca, “Siz hakkınızı bize helal edin Başkanım” derken Başkan Gürkan da, “Sizin dualarınız bizi ayakta tutuyor” ifadelerini kullandı.

“BİZE HAKKINIZI HELAL EDİN”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, pazar esnafını gezdiği esnada karşılaştığı Hatice Karaca isimli kadının sarf ettiği sözler karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Başkan Gürkan’ın çok güzel hizmetler yaptığını belirten Hatice Karaca, “Siz hakkınızı bize helal edin Başkanım” derken Başkan Gürkan da, “Sizin dualarınız bizi ayakta tutuyor” ifadelerini kullandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:01
“BİZE HAKKINIZI HELAL EDİN”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çöşnük Mahallesi’nde kurulan Cumartesi Pazarı’nı gezdiği esnada vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti. Hatice Karaca isimli bir vatandaşın, “Cuma Pazarı’ndan sonra yola çıkıp geldim. Size bir sürü dua ettim. Pazarın kurulduğu belli değildi. Her taraf çiçek gibi. Sanki Pazar kurulmamış gibiydi. Çok güzel çalışmalarınız var. Rabbimden devamını diliyorum. İnşallah Rabbim sizinle beraberdir” ifadelerini kullanırken Başkan Gürkan da “Sizin dualarınız bizi ayakta tutuyor” dedi.

“BİZİM DUALARIMIZ HEP SENİNLE”

“Çok güzel çalışmalarınız var” diyen Hatice Karaca, “Sizin projelerinizi Eskimalatya’da gezdim gördüm. Çok güzel çalışmalarınız var. Çok güzel düzenlemeleriniz var. İnsanların başı kaybolduktan sonra bir şey olduktan sonra biz bunu fark ediyoruz. Ama başarılarından dolayı insanları tebrik etmek lazım. İnsanları görüp teşekkür etmek lazım. Siz hakkınızı bize helal edin başkanım. Biz nankörlük yapabiliriz. Siz bize hakkınızı helal edin. Çok güzel çalışmalarınız var. Bizim dualarımız hep seninle. Bizim işimiz size dua etmek. Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin. Rabbim devletimizi ve milletimizi korusun inşallah. Bir duvarı doğru örersen yıkılmaz. Siz dürüst olduğunuz sürece Allah sizinle beraberdir” ifadelerini kullanırken Başkan Gürkan da, “Sizin dualarınız bizi ayakta tutuyor” diye konuştu. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKANPazar EsnafıHatice Karaca
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