Biz Üvey Evlat Mıyız?

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil devlet memurları tarafından kurulan Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, sendika genel merkezinde ‘TSK Personeline Zam’ haberleri ile ilgili yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

“18 Nisan 2018 tarihinde onaylanan Türk Silahlı Kuvvetleri Yan Ödeme Kararnamesi ile subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarına zam yapılmış, ancak aynı kıta, karargah ve kurumlarda birlikte çalışanı, aynı lojmanlarda kalan, aynı servislerle mesaiye giden, hatta 17 Şubat 2016 tarihinde Merasim Sokak’ta yaşandığı gibi birlikte şehit olan biz sivil devlet memurları bu zamdan emek ve özveriye rağmen ‘yine sıfır çektik.’ Mesai arkadaşlarımızla, ‘Beraber yürüyemedik bu yollarda. Bize sahip çıkan bir kurumumuz maalesef olmadı.’

SAVDES-SEN olarak El-Bab, Afrin ve iç güvenlik bölgesinde teröristlere ve yedi düvele karşı kahramanca mücadele eden, canını ortaya koyan ve bizleri gururlandıran subay, astsubay ve uzman erbaşlarımız için verilen zam miktarını son derece yetersiz buluyoruz. Ancak anılan kurumların çalışanları ve zam yönüyle ayrıştırılmasını ve sıkıntıları ile emeklerinin yok sayılmasını da kabullenemiyoruz.

İÇLER ACISIDIR

Sivil Devlet memurlarının mali ve sosyal haklarının yıllardır göz ardı edildiği, son dönemlerde çeşitli kamu kurumları ve kuruluşlarda çalışanlara yönelik yapılan iyileştirmeler nedeniyle kamu kurumları arasında ortalama maaş durumu açısından 20’li sıralarda yer kıvrandıkları aşikardır. Bunun yanında fiili hizmet süresi zammı yıpranma ile orduevleri ve kamplardan faydalandırılmayan, lojmanlar ve servislerden ise kısıtlı olarak yararlandırılan ancak 24 saat esasına göre ve askeri disiplin kurallarına göre çalışan bizlerin hali 50 yıldır hiç düzelmediği gibi 21’inci yüzyıl şartlarında da içler acısıdır.

Hal böyle iken bir de bu ayrımcılık maalesef 25 bin sivil devlet memuru ve yüz binleri bunların ailelerini üzmüştür. Şimdi yetkililere soruyoruz: Bizler Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin üvey evlatları mıyız? Merasim Sokak’ta ölümün bile ayıramadığı bizleri, zam konusunda neden ayırdınız? Görev yaptığımız kurum ve birimlerin kurumsal hafızası sivil devlet memurları küsüyor ve bitiyor. Farkında mısınız?” (Haber Merkezi)