''BİZ DARENDE OLARAK EN GÜZEL İNSANLARI YETİŞTİRMİŞİZ''

Ziyarette konuşan Başkan Eser, mahallelerin çözülemeyecek sorunlar olmadığını belirterek, “Her zaman sizlerin yanında ve hizmetindeyim. Mahallenizin veya şahsi probleminizde çözüm için hazırız. Biz sizler için varız. Biz sizlerin isteklerine cevap vermek zorundayız. Biz cenazemizde birlikte ağladık, düğünümüzde birlikte oynadık, bizim birlik içinde çözemeyeceğimiz sorun yoktur. Çevremiz ateş çemberi, komşu Ülkeler yangın yeri, biz birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Devletimizin yanında yer alacağız. Biz Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz. O bize nereye derse oraya yürürüz. Mahallelerimizin problemleri küçük problemlerdir. Biz bunların hepsini çözmeye hazırız. Yeter ki milli birliğimizi koruyalım. Biz Darende olarak en güzel insanları yetiştirmişiz. Darendeliler yaşadıkları yerlerde örnek insanlar olmuşlardır. Biz Darendeliler olarak vatanına bağlı, bayrağına bağlı, ezanına saygılı insanlarız” şeklinde konuştu.

Eser, Darende’nin bölgemizin cazibe merkezi olduğunu ifade ederek, “Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Biz de bu güzel ilçemize ve güzel ilçemizin güzel insanlarına hizmet edelim diyoruz. Darendemize kalıcı eserler bırakalım istiyoruz. İnşallah 2018 Darende’de hizmet yılı olacak” diye konuştu.busabahmalatya.com