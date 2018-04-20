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“Biz Birlikte Bir Ülkeyiz”

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti iktidarları döneminde özgürlüklerin önündeki bütün engelleri ortadan kaldırdıklarını ifade ederek, “Bugün biz ‘Alevi’si de, Roman’ı da, Müslüman’ı da, Müslüman olmayanı da bizim kardeşimiz’ diyoruz ve hep beraber ‘biz birlikte bir ülkeyiz’ diye ifade ediyoruz” dedi.

“Biz Birlikte Bir Ülkeyiz”

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti iktidarları döneminde özgürlüklerin önündeki bütün engelleri ortadan kaldırdıklarını ifade ederek, “Bugün biz ‘Alevi’si de, Roman’ı da, Müslüman’ı da, Müslüman olmayanı da bizim kardeşimiz’ diyoruz ve hep beraber ‘biz birlikte bir ülkeyiz’ diye ifade ediyoruz” dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 11:06
“Biz Birlikte Bir Ülkeyiz”

Milletvekili Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte Seyran Mahalle muhtarı Zihni Dönmez ve mahalle sakinlerimizle bir araya geldi.

Şahin, Malatya’da bütün kesimlerle bir araya gelerek hem gündemi değerlendirdiklerini hem de sıkıntıları yerinde alarak çözüm ürettiklerini söyledi.

Boztepe’nin artık eski Boztepe olmadığını ifade eden Şahin, “2009’da il başkanı olduğum dönemde Ahmet Çakır başkanımızla beraber Çevreyolu’nun altında kalan ve hep öteki muamelesi gören bu bölgelerimizi şartlarımızı zorlayıp, burada yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltme noktasında güzel çalışmalar yapacağımızı söyledik. O günden itibaren büyükşehir belediyemiz buralarda çok güzel çalışmalar yaptı” diye konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Mustafa şahinMalatya
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