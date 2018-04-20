“Biz Birlikte Bir Ülkeyiz”

Milletvekili Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte Seyran Mahalle muhtarı Zihni Dönmez ve mahalle sakinlerimizle bir araya geldi.

Şahin, Malatya’da bütün kesimlerle bir araya gelerek hem gündemi değerlendirdiklerini hem de sıkıntıları yerinde alarak çözüm ürettiklerini söyledi.

Boztepe’nin artık eski Boztepe olmadığını ifade eden Şahin, “2009’da il başkanı olduğum dönemde Ahmet Çakır başkanımızla beraber Çevreyolu’nun altında kalan ve hep öteki muamelesi gören bu bölgelerimizi şartlarımızı zorlayıp, burada yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltme noktasında güzel çalışmalar yapacağımızı söyledik. O günden itibaren büyükşehir belediyemiz buralarda çok güzel çalışmalar yaptı” diye konuştu. (Bülten)