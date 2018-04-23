Biz Bir Dava Hareketiyiz

Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ni ziyaret ederek, muhtar ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt ilçesine bağlı 82 mahallede terlerinin, işlerinin, eserlerinin olduğunu söyledi. Polat, “Gidemeyeceğimiz hiçbir mahallemiz yok. Gittiğimiz her mahallede eserimiz, izimiz var. ‘Büyüyen sevdamız Yeşilyurt’ dedik. Elhamdülillah Yeşilyurt’umuzu büyütüyoruz” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, milletvekilleri, teşkilat yöneticileri, belediye başkanları ve yerel yönetimler olarak her zaman milletle beraber yol yürüdüklerini ifade etti. (Bülten)