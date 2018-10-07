Birlikteliği sağlayan çimento: aşure

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Muharrem ayı dolayısıyla dün bir aşure etkinliği düzenledi. MTSO Binasının önünde gerçekleştirilen programa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, iş dünyası temsilcileri, STK temsilcileri, TSO Yönetimi ve üyeler katıldı.

Programda ilk konuşmayı MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu yaptı. Görevde oldukları süre içerisinde devam ettirmeyi düşündükleri aşure programının ilkini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, Muharrem ayının birlik, dirlik ve beraber olmayı sağlayan en önemli aylardan birisi olduğunu söyledi.

BENCE AŞURE KAZANI MALATYA

Başkan Sadıkoğlu, “Ben bunun en önemli örneğini şöyle göstermek istiyorum: Bu aşure kazanı bence Malatya. İçerisindeki çeşitli tahıllar ve meyveler bizim renklerimiz. Birliğimizin, dirliğimizin bozulmamasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

FARKLI BİR TAT OLUŞTURUYOR

Aşurenin birlikteliği sağlayan bir çimento gibi olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Hepimizi aşure gibi çok renkli ve farklılıkları zenginlik olan bir toplumun neferleriyiz. Aşure bir noktada da aslında Anadolu’yu çok güzel ifade ediyor. Aslında çok özelinde de Malatya’yı çok net olarak ifade eden bir tatlı. Çünkü aşure 10 anlamına geliyor. 10 çeşit ayrı yiyecek maddesinin bir araya gelip ama hepsinden farklı bir tat oluşturuyor. Biz böyle bir toplumuz. Alevi’siyle, Sünni’siyle, zenginiyle, fakiriyle, Kürt’üyle, Türk’üyle, sağcısıyla, solcusuyla hiç önemli değil toplumun bütün araflarıyla bir araya gelip bir olup yeni bir tadı oluşturuyoruz. Bizim toplumumuzun temel özelliği de birliğimiz ve beraberliğimiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Aramızdaki ilişkilerimizi, kardeşlik hukukumuzu aşure tadında eylesin. Aşure birlikteliğimizi sağlayan bir çimento haline geldi” şeklinde konuştu.

BİRBİRİMİZE BENZEŞİRSEK ZAYIFLARIZ

Aşurenin bir Anadolu olduğunu dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, “Aşurenin anlamıyla ilgili şeyleri Büyükşehir Belediye Başkanımız söyledi. Doğru da söyledi. Aşurede çok farklı malzemeler var. Ama hepsi kendi tadını koruyor. Birbirine benzemiyor. Üzümü de, fasulyesi de var ama hepsinin tadı ayrı. Aşure hakikaten Anadolu. Anadolu’da farklı kimlikler, farklı renkler var. Herhalde bir ülkeyi zenginleştiren şey kendi farklılıklarını, kendi renklerini korumasıdır. Bir ülke fakirleşiyorsa birbirine benzemeyen kültürleri, renkleri bir potada eritip bir renge büründürdüğü içindir. Bu bir ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Anadolu, farklı renkleriyle, farklı çeşitleriyle dünyanın en güzel coğrafyalarından birisi. Bizi biz yapan da farklılıklarımız. Birbirimize benzeşirsek zayıflarız, yoksullaşırız. Birbirimizin görüşlerine, etnik kimliğine, mezhebine, siyasi görüşüne saygı duyarak ancak büyüyebiliriz” ifadelerine yer verdi.