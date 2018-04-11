“Birlikte Yaşama Kültürü” programına kadınlardan büyük ilgi

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi ve İletişim Paylaşım Çalışma Grubu işbirliğinde düzenlenen “Birlikte Yaşama Kültürü” programına kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Büyükşehir Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu Konferans Salonunda düzenlenen programa Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri, Kadın Meclisi gönüllü üyeleri ve sunumlarını yapmak üzere İletişim Paylaşım Çalışma Grubu Çalışma Grubu Temsilcisi Eğitimci Ferat Dalaman katıldı.

“Kentine ve Kentine Saygı Duy Projesi” kapsamında düzenlenen programda özellikle birlikte yaşama kültürünün toplum üzerindeki pozitif algısını güçlendirme konusu ele alındı. İnsanı toplumsal bir varlık olarak tanımlayan Ferat Dalaman, insanların cinsiyeti yaşı bilgi düzeyi veya statüsü ne olursa olsun insanın fıtratı gereği tek başına yaşayamayacağını ifade etti.

Dalaman, “Dünyaya gelirken hiç birimiz birlikte yaşayacağımız insanları seçemiyoruz. Fakat belli bir düzeyden sonra yaşayacağımız yeri ve beraber yaşayacağımız insanları seçme özgürlüğüne sahibiz” dedi.

Dünya üzerinde yaşayan 81 milyon insanın her birinin farklı bir kültürü olduğunu ve 81 milyon farklı kültürle beraber yaşamayı bilmesi gerektiğini söyleyen Dalaman, “81 milyon tane farklı kültürü bir arada tutabilmek ve ortak bir işleyişte götürebilmek için temel bir şeye gereksinim vardır. Bu da toplumsal kurallardır. Eğer bizler bu kuralları oluşturmazsak veya oluşmuş kurallara uyum sağlamazsak o toplumda haz alamayız veya mutlu olamayız ” şeklinde konuştu.

Dalaman, evlerde gürültü yapılmaması gibi bir toplumsal kuralın olduğunu belirtirken, insanların komşularına rahatsızlık verme gibi bir kastının olmamasına rağmen bunu yapmalarının kuralı uygulamamaktan değil o kuralı bilmemekten kaynaklandığını ifade etti.

Toplumsal kurallara uyulmanın toplumun huzurunu artıracağını ve daha sağlıklı bir toplum oluşacağını vurgulayan Dalaman, programın sonunda kadınların karşılaştığı toplumsal sorunlara çözüm aradı.