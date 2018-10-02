“Birlikte Malatya olalım”

Muharrem ayı dolayısıyla Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu yıl da geleneksel aşure ikramı programını gerçekleştirdi. Dün dernek önünde düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Aşure ikramından önce programın açılış konuşmasını Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak yaptı. Çolak, Muharrem ayı içerisinde bulunduklarını hatırlatan Başkan Çolak, aşurenin bu ayla özdeşleşmiş, dini ve kültürel özellikleri içerisinde barındıran önemli bir nokta olduğunu söyledi.

TATLI BİR ORTAMA VESİLE OLMASINI DİLERİM

Çolak, “Aşurenin ortaya çıkışı ayrı bir husus olsa da bizim için buradaki en dikkat çeken yönü tıpkı aşurenin içeriğindeki farklı tahılların bir araya getirilerek yapılıp tatlı bir sunum olduğu gibi ülkemizdeki çeşitliğin de bizim için anlamının bu yönde tatlı bir ortama vesile olmasını dilerim. Bugünkü hazırlıklarımızı iki elimizin parmaklarını geçmeyecek kadar dernek gönüllülerimizin emeğiyle sunmuş oluyoruz” dedi.

ALLAH HAYIRLARINI KABUL ETSİN

Güzel bir organizasyonda beraber bulunduklarını dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca; “Küçük küçük yardımlarla işe başlayan ve bugün 430 ihtiyaç sahibi yetime sahiplik yapan yetimler kervanı derneğimizin güzel bir organizasyonuyla beraberiz. Dernek Başkanlığını Yürüten İhsan Çolak’a ve derneğe hamillik yapan hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin, devamını yinelesin inşallah” şeklinde konuştu.

ÇOK CİDDİ BAŞARILARA İMZA ATMAKTALAR

Bu program için emeği geçenlere teşekkür eden TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da, “Öncelikle, yetimler kervanına böyle güzel bir programda bizleri bir araya getirdikleri için teşekkür ediyoruz. Yetimler kervanı Malatya’da kendi inisiyatifiyle Malatya’nın öz çocuklarının, ihtiyaç sahibi insanlara nasıl olabilir diye bir araya gelerek yapmış oldukları bir organizasyon. Bu anlamda da çok ciddi başarılara imza atmaktalar. Verilen yardımlarında, kendimizde şahit olduk yerine gitmesi de bizi onurlandırıyor. Aşurenin içerisindeki tahıllar gibi farklı lezzetlerin bir araya gelip Aşurede bir tat yaratmalarıyla nasıl bir lezzet oluşturuyorsa, insanlarında bir araya gelmesinin de önemini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

GARİP GURABAYA SAHİPLİK EDERSEK O KADAR İLERLERİZ

Muharrem ayının bereket ayı olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Bu güzel etkinlikle bir aradayız. Tabi etkinliğimizi Malatya’da en güzel işleri yapan derneklerden birisi olan Yetimler Kervanı Derneği. Muharrem ayı bereket ayı. Bizler de yetimler kervanının etkinlerinde bundan önce olduğu gibi bundan sonrada yanlarında ve destekçileri olacağımızı buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz. Ne kadar çok garip gurebaya sahiplik edersek o kadar ilerleriz” diye konuştu.

BU ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEY

Son olarak söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, şunları kaydetti:

“Yetimler Kervanı, garip gurebaya, fakir fukaraya sahip çıkıyor ve bu çok önemli bir şey. Komşusu açken tok yatan bizden değildir medeniyetinin mensuplarıyız. Ama bunun çok ötesinde eksenine yetimleri almış ve yetimler üzerine programını yapmış bir derneğimiz. Bugün kıymetli başkanımız ve dernekteki bütün kardeşlerimizle bir araya geldik. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe hiç kimsenin gücü bize yetmez. Bir, beraber ve birlikte Malatya olalım.”