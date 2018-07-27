Birileri genel başkan ararken Biz millete hizmet edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mahmut Üner Özer dün Memur-Sen Malatya İl Temsilciliğini ziyaret ederek, Memur-Sen Malatya İl Başkanı Kerem Yıldırım ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların il temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyarette ilk konuşmayı Memur-Sen Malatya İl Başkanı Kerem Yıldırım, yaptı.

Memur-Sen camiası olarak yönetim hayatındaki değişiklikleri özellikle takip ettiklerini belirten Başkan Yıldırım, ülkede bir yönetim değişikliği yapıldığını hatırlatarak, artık cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle yönetilmeye başlandığını söyledi.

BİZLERİ AYRICA ONURE ETTİ

24 Haziran’da büyük bir özveri ve sağlıklı bir şekilde seçimi tamamladıklarını belirten AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mahmut Üner Özer de, “İktidarıyla, muhalefetiyle bu şahlanış döneminde Türkiye’yi daha iyi yönetileceğini biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başından beri Genel Merkezinizle sizlerin sahiplenmeniz bizleri ayrıca duygulandırdı ve onure etti” dedi.

YÜRÜTMENİN DİNAMİZM KAZANMASI GEREKİYORDU

Parlamenter hükûmet sisteminin artık dar gelmeye başladığını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Çok daha hızlı, dinamik kararlar alıp, ülkemizi şahlandırma zamanı gelmişti. Bir yandan 2023’e giderken ama 2053, 2071 hedefleri olan bir ülkenin yürütmesinin dinamizm kazanması gerekiyordu. Bu anlamıyla da 16 Nisan’da Milletimizin değişime evet demesiyle ve 24 Haziran’da da yeni hükümet sistemine göre de seçim gerçekleşti. Ve ilk Başkan olarak Sayın Cumhurbaşkanımız da göreve başlamış oldu” diye konuştu

ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR

Son olarak söz alan ve 24 Haziran seçiminde Memur-Sen’in verdiği desteği dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, “Bu ziyaretlerimizin en önemli sebebi 24 Haziran çok zorlu bir süreçti seçimdi ve Türkiye için bir beka meselesiydi ve o kadar uluslararası güçlerin terör örgütlerinin tek ses oldukları ve hedeflerine sadece Tayip Erdoğan’sız bir Türkiye AK Partisiz bir Türkiye tasavvur ettikleri bir süreçti ve siz milletimiz Malatya’mız o heveslenenlerin, heveslerini kursağında koydunuz. Ben bu meseleyle başta Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın olmak üzere bütün Memur-Sen ailesine, Malatya’daki Kerem Başkanıma ve değerli sendika üyelerimize teşekkür ediyorum. Türkiye’nin beka sorunu olduğunu gördünüz ve tarafınızı belirlediniz ve saflarımızı sık tutmamız gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Bu seçim varlık, yokluk seçimidir dediniz. Ve binlerce kere şükürler olsun dini bir Hükümet sistemiyle milletimizi tanıştıracağımız dönemde Cumhurbaşkanımızı milletimizin oylarıyla seçtiniz ve hükûmet sisteminin ilk cumhurbaşkanını Recep Tayip Erdoğan olarak seçtiniz ve AK Parti’yi de Türkiye’de yüzde 42 oyla, Malatya’da da yüzde 54 oyla Meclise gönderdiniz. Sivil toplum örgütü, meslek örgütleri, sendikalar bu konuda hassasiyet gösterdiler. Seçimin ne kadar ehemmiyetli olduğunu gördüler. Ve bu konu dada gerekli tavırları aldılar” şeklinde konuştu.

ÇOK ÖNEMLİ BİR YASAL DÜZENLEME YAPTIK

“Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Siteminin ilk yöneticisi Recep Tayip Erdoğan’dır” diyen Çalık, şunları kaydetti:

“İlk sonuçlarını çok hızlı bir şekilde gördük. Hükûmetimizi çok hızlı kurduk, hiç zaman kaybetmedik. Ne zaman ekonomisinden nede maddi yönden kayıplarımız olmadı, hemen hükûmetimizi kurduk. Çalışmalarımıza başladık ve meclisimizi güçlü bir meclis olarak daha muhalefet partileri sağım, solum, önüm, arkam sobe, kim Genel Başkan arayışları içerisindeyken biz meclisten birçok yasamızı çıkardık bile. AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisiyle kurmuş olduğumuz Cumhur İttifakıyla birlikte meclisimizden yasalarımızı çıkardık. 24 Hazirandan önce vermiş olduğumuz sözleri de yerine getirmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, Bakanlar Kurulumuz çalışmalarına başladı milletimize vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesini OHAL’i kaldırdık. Biz OHAL i durduk yere koymadık arkadaşlar. Biz AK Parti iktidarında ilk kez 2002 yılında iktidara geldiğimizde OHAL’i kaldırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşamıştık. Ama Türkiye’ye Darbeler yaşatanlar OHAL’in neden konduğunu çok iyi biliyorlar. 15 Temmuz hain darbe girişiminin, sonrasında 40 yıldır Türkiye’nin damarlarına sızan Fetullahçı Terör Örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele etmek için sadece terör örgütlerinin etkileneceği bir OHAL getirmiştik. Ve 24 Haziran seçimlerinden öncesinde Cumhurbaşkanımız OHAL’i kaldıracağını söyledi. Ve biz OHAL’i kaldırdık yerine gelebilecek sıkıntıları bertaraf etmek için çok önemli bir yasal düzenleme yaptık.”

3600 EK GÖSTERGEYİ ÖNEMSİYORUZ

Çalık, seçim öncesi söylemiş oldukları sözlerden bir tanesinin 3600 ek gösterge olduğunu belirterek, “3 milyon 200 bin memurumuzun yaklaşık yüzde 50’sini ilgilendiriyor. Bununla ilgili çalışmamızı da seçim öncesince yaptık. Ve emekliliklerine bu çalışmamızın sonuçları yansıyacak. Bu emekliler için çok büyük bir adım, yani emekli olduktan sonra memur maaşlarını alamayanların yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu vesileyle de 3600 ek göstergeyi önemsiyoruz. Başkanım bu kapsamı genişletelim diyor. Ama öncelikle hemşirelerimizin, din görevlilerimizin, polislerimiz önde olmak üzere 3600 ek göstergelerini milletimizde buluşturacağız” ifadelerini kullandı.