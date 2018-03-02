''BİRÇOK AİLEMİZ İKNA EDİLDİ''

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’ın riyasetinde başlatılan ulusal okuma yazma seferberliğini Malatya’da da başlattık. Malatya’da Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu takvim çerçevesinde çalışmalarımız başlatıldı ve devam ediyor. Şimdi arkadaşlarımız alanda çalışıyorlar. Özellikle okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın tespit edilip, ikna edilme süreci başladı ve devam ediyor. Birçok ailemiz ikna edildi. Bazı ziyaretlerimizde Sayın Valimizin eşi Neriman Kaban hanımefendi ikna çalışmalarına katılıyor. Arkadaşlarımız bundan güç alıyorlar. Mahalle mahalle, sokak sokak; okullarımızın müdürleri, öğretmenlerimiz, 13 ilçemizin halk eğitim merkezi yöneticileri hepsi alanda çalışıyorlar. Okullardan, çocuklardan aldıkları bilgilerle bazen nokta atışı yapılıyor. Çocuk, ‘Benim babaannem okuma yazma bilmiyor’ diyor, biz hemen babaannesine gidiyoruz” ifadelerine yer verdi.

MAYIS'TA BİTECEK

“Pazartesi günü inşallah start vereceğiz” diyen Müdür Tatlı, “Okulumuza gelen kursiyerlerimizin ilk dersini yapacağız ve mayıs ayı içerisinde bitireceğiz. Bizim hedefimiz olabildiğince vatandaşımıza ulaşıp, onların aynı zamanda ikna edilmesidir. Ulaşmanın yanında bir de ikna edilmesi gerekiyor. Valimizin eşi Neriman hanımefendi ikna çalışmalarına ciddi katkı sunuyor. Aile ziyaretini yapıyor. Örneğin yarın yine arkadaşlarımızın zorlanıp destek istediği 2-3 ailemiz var, oraya ziyaret yapılacak. Bugün yine bir yerdeler. Hem öğretmenlerimiz hem halk eğitim müdürlerimizin sorumluluk alanlarında yürüyecek bu iş. Hem okul müdürlerimiz hem ilçe müdürlerimiz herkes bu ulusal kampanya çerçevesinde ne kadar fazla bireye ulaşıp varsa okuryazar olmayanı ikna edip, okuryazar hale getirmek için canla başla sahada arkadaşlarımız çalışıyor. Bu konuda tanıtım programında basınımız vardı ve basınımızı da bunu işliyor. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de aynı desteği bekliyoruz. İnşallah hedeflenen bir kampanya olur” sözlerini kaydetti.

Eğitimleri verecek olan öğretmenlerden de bahseden Tatlı, “Bizim okullarımızın olduğu her yerde bizim kadrolu kendi öğretmenlerimiz olan arkadaşlarımız var. Bir kişiye bir öğretmen de verebiliriz. Ama bazı yerleşim birimlerinde bizim okullarımız yok. Orada da tespit ettiklerimiz olursa orada emekli, ücretli öğretmenlerimizden de yararlanacağız. Okullarımızın olduğu her yerde okullarımız üzerinden yürüyecek. Okulun olmadığı, nüfusun az olduğu ama okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın olduğu yerleşim birimlerinde ise eskiden köy altı, mezra diye tanımladığımız alanlarda ise okulumuz yoksa yine yapacaklarımızı yapacağız. Oraya bizim kadrolu öğretmenimiz gidecek, kadrolu öğretmen gitmezse, emekli, ücretli öğretmenlerimizden yararlanacağız inşallah” diye konuştu.

MUAZZAM BİR MUTLULUK

Okuma yazma bilmeyenlere çağrıda da bulunan Tatlı, “Kişinin kendisini ifade edebilmesinin en önemli yolu okuma yazma bilmesidir. Bu muazzam bir mutluluktur. Başkasının desteği olmadan izlediğiniz, gördüğünüz bir şeyi okumak çok muazzam bir şeydir. Okuma yazma bilmeyenlerin okuma yazma öğrendikten sonraki duygularını çok iyi anlamak lazım. Onlara bu soruyu sormak lazım. Bizim istediğimiz günümüz dünyasında bir ülkedeki ana dili konuşmamak, konuşamamak hakikaten kişide bir sıkıntıya neden olur. Çocuğu konuşuyor, torunu konuşuyor. Aslında bizim vatandaşımızın dili konuşmayla alakalı sorunu yok ama dili okumayla ilgili bir problem var. Bazı vatandaşlarımızın özellikle de 45 yaş üstü olanlarda. Çocuğu okuyor, eminim gıpta ile bakıyordur. Biz onların da bize destek vermeleriyle ki onların en büyük desteği bize ‘evet’ demeleridir. Bu şekilde biz inşallah onları okur-yazar hala getireceğiz” ifadelerine yer verdi. HİLAL DEMİRTAŞ -Busabah Gazetesi