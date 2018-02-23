BİR TIR DOLUSU UN YARDIMI YAPILDI

Beşir Derneği Malatya Temsilciliği Suriye ve Halep’e bir TIR dolusu insani yardım malzemesi gönderdi. 25 ton unun bulunduğu insani yardımla ilgili dün bir basın açıklaması yapan Beşir Derneği Malatya Temsilcisi Abdulvahap Yiğit, hayırseverlere teşekkür ettiğini söyledi.

HAYIRSEVERLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Unun Kilis, Hatay ve Reyhanlı’da bulunan aşevi ve fırınlarına gönderileceğini dile getiren Yiğit, “Beşir Derneği Malatya Şubesi’nin Malatya’da başlattığı kampanyamızda 25 ton unumuzu hazırladık. Kilis, Hatay ve Reyhanlı’da bulunan aş evimize ve fırınımıza göndereceğiz. Fırınımızda ve aşevimizde günde 61 bin kişilik ekmek, 20 bin kişilik de sıcak yemek çıkmaktadır. Biz buradaki Malatyalı hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Bu TIR’ımız Malatya’dan gönderdiğimiz 4’üncü TIR’ımız olacak. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu. busabahmalatya.com