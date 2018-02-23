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BİR TIR DOLUSU UN YARDIMI YAPILDI

Beşir Derneği Malatya Temsilciliği, Suriye ve Halep’e ekmek ve sıcak yemek yapılması için Kilis, Hatay ve Reyhanlı’daki fırınlara ve aşevlerine bir TIR dolusu un gönderdi. Hayırseverlere teşekkür eden İl Temsilcisi Abdulvahap Yiğit, “Bu TIR’ımız, Malatya’dan gönderdiğimiz 4’üncü TIR’ımız olacak” dedi.

BİR TIR DOLUSU UN YARDIMI YAPILDI

Beşir Derneği Malatya Temsilciliği, Suriye ve Halep’e ekmek ve sıcak yemek yapılması için Kilis, Hatay ve Reyhanlı’daki fırınlara ve aşevlerine bir TIR dolusu un gönderdi. Hayırseverlere teşekkür eden İl Temsilcisi Abdulvahap Yiğit, “Bu TIR’ımız, Malatya’dan gönderdiğimiz 4’üncü TIR’ımız olacak” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
23 Şubat 2018 Cuma 12:54
BİR TIR DOLUSU UN YARDIMI YAPILDI

Beşir Derneği Malatya Temsilciliği Suriye ve Halep’e bir TIR dolusu insani yardım malzemesi gönderdi. 25 ton unun bulunduğu insani yardımla ilgili dün bir basın açıklaması yapan Beşir Derneği Malatya Temsilcisi Abdulvahap Yiğit, hayırseverlere teşekkür ettiğini söyledi.

HAYIRSEVERLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Unun Kilis, Hatay ve Reyhanlı’da bulunan aşevi ve fırınlarına gönderileceğini dile getiren Yiğit, “Beşir Derneği Malatya Şubesi’nin Malatya’da başlattığı kampanyamızda 25 ton unumuzu hazırladık. Kilis, Hatay ve Reyhanlı’da bulunan aş evimize ve fırınımıza göndereceğiz. Fırınımızda ve aşevimizde günde 61 bin kişilik ekmek, 20 bin kişilik de sıcak yemek çıkmaktadır. Biz buradaki Malatyalı hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Bu TIR’ımız Malatya’dan gönderdiğimiz 4’üncü TIR’ımız olacak. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu. busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Beşir Derneği Malatya TemsilciliğiSuriyeHalepAbdulvahap YiğitUn Yardımı
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