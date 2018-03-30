BİR TARİH YENİDEN CAN BULACAK

Beton sıvaların arkasına gizlenen tarih, restorasyon çalışmaları ilerledikçe gün yüzüne çıkıyor.

ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE YAPILMIŞTI

1893 yılında Abdülhamit döneminde yapılan ve Malatya’da uzun yıllar redif asker alma yeri olarak işlev gören tarihi Askerlik Şubesi, daha sonraki süreçte Askeri Mahkeme, Sıkı Yönetim Komutanlığı, Merkez Komutanlığı, İnzibat Komutanlığı ve Askere Alma Şubesi hizmet vermişti.

Süreç içerisinde yapılan beton sıvalar ve yeni ek binalar, tarihi binanın tarihini, yapılan beton sıvalar ve ek binaların gölgesinde bıraktı. Tarihi binanın Battalgazi Belediyesi’ne devri ile başlayan süreçte, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yoğun gayretleri sonucu yapılan restorasyon çalışmaları, tarihi binanın tarihini yeniden gün yüzüne çıkardı. Beton sıvaları özenle kazılan ve sonradan yapılan ek binalar, restorasyon çalışmaları kapsamında yıkılarak, tarihi binanın aslına dönüşümü sağlanıyor.

GÜRKAN, ÇOK ÖNEMSİYOR

Restorasyon çalışmalarını gece gündüz her fırsatta yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Kent Müzesi olarak hizmete sunulacak olan tarihi binanın, kendi başına bir müze olacağını söyledi. Başkan Gürkan, tarihi bina hakkında bilgiler vererek, “Askerlik Şubesi 1893 yılların sonlarında yapılan bir yapı. Hakikaten o dönemde Osmanlı topraklarında 8 -10 mekanda yapılan tarihi yapıtlardan bir tanesi. O dönemde redif asker alma yeri olarak yapılan bu bina, daha sonra kendi orjinaline sadık kalınmadan değişik eklenti ve eklentiler yapılarak aslından çok uzaklaştırılmış, bu ucube bir yapı haline büründürülmüş betonlar ve seramikleri ile. Ama yapılan restorasyon çalışmalarında gösterdiğimiz hassasiyetin sonucu olarak bugün burada betonlar var iken, bu salt taşlar ve silinmiş taş yapılanma olduğunu gördük. Ve tavanların kendi orjinal ağaçların silinmesi ve diğer kısımların sıvalarının sökülmesi, ortaya çıkarılması ve daha sonra eklenti ve yığmalar ile binanın bir buçuk metresinin de toprak altında kalması, binanın orjinliğini saklamış ve üst sıvalar ile birlikte tamamen köreltmişti. Bizim yaptığımız restorasyon işlemlerinde özellikle bu sıvanın soyulması, binanın orjin temeline düşürülmesi için hafriyat çalışmalarının yapılması ve sonradan yapılan eklentilerinde yıkılarak orjinal binanın ortaya çıkmasını sağlamaya gayret ediyoruz. İnşallah burası yapıldığı zaman, kent müzesi bazında düzenleyeceğimiz bina, kendi başına bir müze olacak. Kendi başına inceleme konusu olacak binanın kendisi bir müze hüviyeti taşıyacağı için Kent Müzesi olması olgusu belki ikinci veya üçüncü plana kalma durumunda olacak. Onun için binanın kendi orjini ortaya çıkarma noktasında gerek restorasyonu yapan ilgili müelliflerle yapmış olduğumuz görüşmelerde, gerek mimarlarımız ve gerekse kendi kontrol ekibimizle birlikte ortaklaşa çalışarak buranın orjin yapısını ortaya çıkararak, kendi binanın müze olması ve akabinde Kent Müzesi ile taçlandırmasını amaçlamaktayız. Burası da Temmuz ayına bitirmeyi planlıyoruz. Bitiği zaman Malatya'da değil, Türkiye'de ses getirecek bir yapı ve müze hüviyeti kimliğini yansıtacak diye düşünüyorum” dedi.

Restorasyon çalışmaları kapsamında yapılan çalışmaları gece de denetleyen Başkan Gürkan, “Gece olmasına rağmen özellikle buradaki hafriyatın alınarak taban duvarların ve esas zeminin bulunması noktasında epey bir hafriyat alınacak. Yapılan çalışmalarda belli bir aşamaya gelindi. Herhalde 2 gün içerisinde diğer kısımlar alınırsa, binamızın gerçekten bütün değeri ortaya çıkacaktır. Bu binanın Malatyamıza ve insanlık tarihine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.(Bülten) busabahmalatya.com