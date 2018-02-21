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BİR TABİAT PARKI DAHA!

Malatya Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki Mart ayı içerisinde Beydağı Tabiat Parkının 1. etap çalışmalarına başlayacak. 

BİR TABİAT PARKI DAHA!

Malatya Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki Mart ayı içerisinde Beydağı Tabiat Parkının 1. etap çalışmalarına başlayacak. 

busabahh
busabahh
21 Şubat 2018 Çarşamba 11:43
BİR TABİAT PARKI DAHA!

İnderesi bölgesinde bulunan 900 dönüm alan üzerine kurulacak Tabiat Parkı etaplar halinde yapılacak. Öte yandan, alanın bir kısmı ise Anıtlar Kurulu tarafından 2. derece sit alanı olarak tescillendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bazı Büyükşehir Belediye yöneticileriyle birlikte alanda incelemeler yaptı.

Geziye Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç da katıldı. Beydağı Tabiat Parkı projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’nın yakın zamanda devasa bir tabiat parkına kavuşacağını söyledi. Beydağı Tabiat Parkının daha önceden askeriyeye ait bir alan olduğunu belirten Başkan Çakır, “Yeşil alanların Malatya’da artması konusunda titizlikle çalışıyoruz. Orduzu Pınarbaşı mevkisinde bulunan Turgut Özal Tabiat parkını etap etap yaparak 600 dönüme çıkardık. 22 milyon liralık yatırım yaptık ve her alanını kullanır hale getirdik. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. Beydağı Tabiat Parkımızın Malatya’ya kazandırılmasında Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun önemli katkıları oldu. Bu alandaki çalışmalarımızı 3 etap halinde yapacağız. 1. etap Mart ayı içinde başlıyor. Buradaki parkımız için İnönü Üniversitemiz ile ortaklaşa yaptığımız çalışmalar sonunda 15 proje ortaya çıktı. Bu projelerden en uygun olanını burada hayata geçiriyoruz. Projemizin içinde kır kahvesi, lokantalar, çocuk oyun alanları, idari bina, çadırlı kamp alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, WC’ler, büfeler, mescit, otopark alanları, açık spor alanları, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, tenis kortları, süs havuzları, piknik alanları olacak" dedi.


Beydağı Tabiat Parkı projesine ilgili Bakanlığın da destek çıktığını belirten Başkan Çakır, “Bakanlığımızdan 1.5 milyon liralık ilk katkı geldi. Sosyal hayata dair her şey bu parkımızın içinde olacak. Gelecek yıllarda planladığımız çalışmalarla parkımızı daha da büyüteceğiz. Bittiğinde Malatya’da her yaş grubundan insan burada rahat nefes alacak. Ailesiyle birlikte hoşça vakit geçirecek" diye konuştu.
 

İHA

Son Güncelleme: 21.02.2018 18:36
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Beydağı Tabiat ParkıMart AyıMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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