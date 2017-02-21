Başkan Sarıoğlu, “Malatya Büyükşehir Belediyemizin, şehrimize bir ‘Şehitler Anıtı’ yapma kararıyla bir proje hazırlandığını basınımızdan öğrendik ve bundan büyük sevinç duyduk. Bilindiği gibi Türkiyemiz, yıllardır dış güçlerin boynuna bağladığı bir terör belası ile yaşıyor. Bu terör belası yüzünden yurdun her köşesinde ocaklar sönüyor; analar, babalar, kardeşler ağlıyor, gelinler, çocuklar ağlıyor. Elbette ki Malatyamız da bu beladan nasibini alıyor! Bu kanlı terörün Malatyamıza gönderdiği 200 şehidimiz, 300 gazimiz var, bunların aileleri var. Devletimiz bu terör belasıyla milletiyle birlikte mücadele etmelidir. Bunun için sadece dağlarda, şehirlerde askerlerin, güvenlik güçlerinin mücadele etmesi yetmez. Diğer birçok çalışmanın yanında, olayın psikolojik yönüyle de ilgilenmek gerekir. Terörün, insanlarımızı korkutan, küçük farklılıkları nedeniyle onları ayrışmaya yönelten etkisine karşı da mücadele etmek gerekir. Bu bakımdan, Büyükşehir Belediyemizin bir ‘Terör Şehitleri Anıtı’ yapma çalışmasını çok olumlu buluyoruz. Bu anıt, hemşerilerimizin, özellikle çocuk ve gençlerimizin terör üzerinde düşünmesine, olayları anlamaya çalışmasına, şehit ve gazilerimize vefa duygularıyla dolmasına ve teröre karşı ortak bilinçte buluşmasına yarayacaktır. Sevinmemizin birincil nedeni budur” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

HAYIRLI BİR İŞE VESİLE OLDUK

“Sevincimizin ikinci nedeni ise, Malatyamıza bir ‘Terör Şehitleri Anıtı’ yapılması çağrı ve önerisini 16 Haziran 2016 'da, Cumhuriyet Halk Partisi Battalgazi İlçe Başkanlığı olarak bizim yapmış olmamız ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın önerimizi doğru ve dikkate değer bularak icraya karar vermesi ve bizim de böylesi hayırlı bir işe vesile olmamızdır. Biz o gün, Yönetim Kuruluyla birlikte Eski Belediye Binasının yıkılmasıyla oluşan alana gelerek, basınımıza, Malatya'da, halkın, çocukların, gençlerin, kadınların yoğun olarak gezip dolaştığı bir yere 'Terör Şehitleri ve Gazileri' anıtı yapılması çağrısında bulunmuş; terör karşısında en stratejik gücümüzün topumuz, tüfeğimiz değil birlik ve bütünlüğümüz olduğunu, bu anıtın vatandaşlarımızda teröre karşı ortak mücadele bilincinin oluşmasına yarayacağını, belirtmiştik. Bu açıklamamızda anıt yeri olarak da Eski Belediye'nin yerini, olmadığı taktirde Kernek Parkı’nı önermiştik. Belirtmek gerekir ki, böyle bir anıt önerimiz Türkiye'de bir ilk olması bu bakımdan da ayrıca dikkate değerdi. İnşallah, yapılacak ve Türkiye'ye örnek olacaktır.”

ELEŞTİRİ DE YAPTI

Konuyla ilgili eleştirilerini de söyleyen Sarıoğlu, “Şimdi Büyükşehir Belediyemizin açıklamasıyla ilgili önemli bir eleştirimizi burada belirtmemiz gerekiyor, o da şudur: Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu anıtı, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce tescilli olan İsmet İnönü Anıtının bulunduğu meydana yapmak istediğini belirtmiştir. Bu düşünce son derece yanlıştır ve gereksiz yere polemiklere, tartışmalara, ayrışmalara neden olacaktır. Bu görüş ayrıca kent estetiği açısından da yanlıştır, çünkü o alan Malatya'nın simge alanıdır ve ayrıca bize göre bir meydanda bir anıt olur. Bu nedenle Belediye bu görüşünde üsteleyici olmamalıdır” diye konuştu.

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