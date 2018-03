BİR KADIN BİR ÖMÜR

Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Bir Kadın Bir Ömür’ adlı etkinlik, Battalgazi Belediyesi Orduzu Çınar Park Galip Demirel Sosyal Tesisleri’nde yapıldı.

Etkinliğe, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran’ın eşi Munise Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ile bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, kadın gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Kadınlarımızın günleri bir güne hapsedilemez. 365 gün 24 saat kadınların günüdür. İslam öncesi Türk tarihimize baktığınızda kadınların yeri farklıdır, anlamlıdır, erkeğinin yanındadır. Bugün kadınımızı sakınacağız diye kadını ikinci sınıf bir mahlukat haline getirme ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinlediniz. İlahiyat Fakültelerinin bu konuya el atması çağrısında bulundu. İslam’da Kadının yerini doğru anlatılmasını istedi. Günümüzde hurafe ve bidatler oldukça fazlalaştı. Bunlara müsaade etmememiz lazım. Cumhuriyet tarihinde Avrupa’da kadına seçme ve seçilme hakkı verilmeden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Kaldı ki dinimiz İslam’da ise Cennet anaların ayağının altında olduğu söyleniyor” şeklinde konuştu.



Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, kadınların baştacı olduğunu ifade ederek, “Onlar annedir, eştir, kız kardeştir, her zaman bizlerin diğer yanımızdır. Son zamanlarda kadına yönelik hoş olmayan şeyler yaşanıyor. Bunları yazılı ve görsel medya da izliyoruz. Bunlar bizleri rahatsız ediyor. Şükürler olsun ki bizim ilçemizde buna benzer şeyler olmuyor. Geçen Malatya’mızda bir kişi pompalı tüfekle eşini vurdu öldürdü. Bizler resmi olarak bazı insanlara zaman zaman av tüfeği ya da silah ruhsatı veriyoruz. En büyük endişelerimizden biri de bu verdiğimiz silah ruhsatlarıyla gelecekte akli dengesi bozuk, vücut kimyası bozuk, hayata bakış açısı bozuk bir insan gidip başka birine karşı kullanacak diye içimizde kıyametler kopuyor. Rahatsız oluyorum. Silah ruhsatını imzaladığım insan bir hanıma zarar vermesinden endişe ediyorum. Vicdanımda bunun rahatsızlığını duyuyorum. Bunun ağırlığını hissediyorum. Allaha şükür ilçemizde şimdiye kadar böyle bir şey yaşamadık, inşallah yaşamayız da. Bu can sıkıcı olayı böyle bir günde anlatmak istemezdim ama yaşanmıştır. Bugün sizlerin mutlu olmanız gereken bir gün. Aslında her gün mutlu olmalısınız da başkanımız teferruatı ile uzun uzadıya İslam öncesi ve sonrası Türk toplumundan ayet ve hadislerle örnekler vererek anlattı. Benim o konuda ekleyeceğim çok şey yok. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



9 Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Fusun Çoban Döşkaya’da, çocuk istismarı konusunda katılımcılara bilgiler verdi. Çocukların mutlaka dinlenmesi gerektiğini belirten Döşkaya, çocukların her söylediğini dikkate alınması gerektiğini ifade etti. busabahmalatya.com