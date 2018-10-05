Bir gün değil, her gün hatırlanmalı

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Hayvan Hakları Fedarasyonu (HAYTAP) Malatya Şube Başkanı Filiz Yenier Erdem, BUSABAH gazetesine konuştu. Temsili de olsa bugün Hayvan Hakları Günü olarak kutlandığını dile getiren Erdem, bugün özellikle hayvanlara, hayvan haklarına, hayvan sevgisine daha fazla yer verildiğini söyledi.

ONLARIN AĞIZLARI, DİLLERİ YOK

Hayvanların insanlara muhtaç olduğunu dile getiren Erdem, “Bunu sadece 4 Ekim’de değil bizim sürekli bunu hatırlatmamız lazım. Gerek sosyal sorumluluk projesi adı altında gerek insani görevlerimiz açısından hayvanları sürekli hatırlamamız gerekir. Hayvan Hakları Haftası’ndan ziyade, hayvanların her gün anılması lazım. Çünkü onların ağızları, dilleri yok ve onlar bize muhtaçlar” diye konuştu.

Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’nın açılışına da değinen Erdem, “Hayvan Barınağına büyük yatırımlar yapıldı. Milyonluk yatırımların karşılığını alabiliyor muyuz, hayır alamıyoruz” şeklinde konuştu.