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Bir Garip Kaza

Malatya'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Söz konusu kazada başka bir ambulans olay yerine geldi ve yaralı şahsı hastaneye kaldırıldı.

Bir Garip Kaza

Malatya'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Söz konusu kazada başka bir ambulans olay yerine geldi ve yaralı şahsı hastaneye kaldırıldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:00
Bir Garip Kaza

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi istikametinden Yunus Emre Caddesi istikametine seyir halinde olan Burak Yıldırım idaresindeki 44 BL 446 plakalı ambulans, karşı istikamette seyir halinde olan Ahmet Özcan yönetimindeki 34 RH 4745 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Özcan yaralandı.

Yaralı otomobil sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKazaBurak YıldırımAhmet Özcan
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