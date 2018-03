BİR BUÇUK ASIRLIK ‘İSTİKLAL’

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle Malatya’da dün bir programdüzenlendi. Battalgazi Halk Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen törene Vali Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İlçe Milli Eğitim müdürleri, ilçe belediye başkan yardımcıları, mülki ve askeri erkân, okul müdürleri, öğretmenlerve öğrenciler yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından söz alan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Mehmet Akif Ersoy’un onurlu, garip bir yaşamı olduğu gibi ölümünün de meçhul ve garip olduğunu söyledi.

ONUN DERDİ ÜMMET VE MİLLETTİ

Akif’in müstesna bir şahsiyet olduğunu dile getiren Tatlı, “Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur’ felsefesinden uzaktı Akif. Onun derdi ümmet ve milletti. O Kur’an’ı rehber edinmiş ve insanların sesi, mazlumların nefesi olmayı tercih etmiştir. Onun hayatını bu düstura adamıştı. Akif, topluma yön veren, fikirleriyle zihinleri aydınlatan toplumsal bir eğitimci bir özelliğini de gösteren müstesna bir şahsiyettir” dedi.

Bugün İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılı vesilesiyle bir araya geldiklerini ifade eden Vali Ali Kaban da, asır kavramının yüzyıl olduğu düşünüldüğünde hemen hemen bir asır olduğunu söyledi.

İSTİKLAL MARŞI İHTİYACI OTOMATİKMAN DOĞDU

1 asırlık bir İstiklal Marşı’nın olduğunu dile getiren Vali Kaban, “Klasik bilgide asır 60 senedir. 60 seneyle hesap edecek olursak 1,5 asırlık bir İstiklal Marş’ımız var. Geçmişte İstiklal Marşları yazılmazdı. Buna da ihtiyaç yoktu. Çünkü özellikle kavimlerin henüz devletleşme aşamasına geçemediği aşamalarda zaten devlet kavramı oluşmazdı. Devletlerin artık imparatorluklar düzeyine geçtiği dönemlerde de kavramsallaştırma itibariyle yine İstiklal Marşlarına gerek yoktu. Ama modernliğin ortaya çıkışıyla birlikte modernlik sonrasında dünyadaki küreselleşmenin şiddetlendiği zamanlarda bir İstiklal Marşı ihtiyacı otomatikman doğdu. Çünkü devlet teorileri de o anda doğmuştu. Türklere baktığımız zaman, Türkler hani deriz ya 5 bin yıllık Türk devleti, bu çokluktan kinayedir. Bu köklerimizin çok eskiye dayandığını ifade etmek için kullanır. Kara Kuvvetlerimizin tarihi de çok eskiye M.Ö. 2200’e dayanır” diye konuştu.

KÖKENİMİZ ÇOK ESKİYE DAYANIYOR

Vali Kaban, “Bu anlamda düşündüğümüzde belki bize ulaşan kaynaklar yeni yeni ortaya çıkıyor ama kökenimiz çok eskiye dayanıyor. İşte bu devlet kavramını aşama aşamamodernitenin devlet kavramına kadar taşıyan Türk milleti en son geçtiğimiz asırda çok büyük bir krize düşmüştü. Osmanlı’nın uzun süren zamanı Paks Otomana denilen çok uzun bir barışı doğurmuştu. Bu 700 yıl içerisinde gerek Anadolu toprağında gerek Ortadoğu’da ve gerekse bağlantılı olduğumuz Orta Avrupa başta olmak üzere bütün bağlantılı diyarlarda bir barış barış ortamı ortaya çıktı ve buna Paks Otomana denildi. Ama her paks gibi onun da bir sonu vardı. İşte onu şiddetli bir şekilde yaşayanların başında geliyor Merhum Akif. Çünkü bunlar dönemin en entelektüel kesiminde yer alan ve en derinden bağları olan insanlardı. Bu acıyı en çok hissetmesi gereken onlardı onlar hissettiler” şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ'U GÖRDÜK

İstiklal Marşı’nın bir sonuç olduğunu belirten Vali Kaban, “Aslında biz hep İstiklal Marşı’na odaklanıyoruz. O bir sonuçtur. O sonucu doğuran o ruh aynı şekilde İstiklal Marşı’yla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni de doğurmuştur. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti birilerinin hesabıyla aslında olmaması gereken bir devlettir. Buraların paramparça olması gerekiyordu. Bu 1800’lerin başında Sırp isyanıyla başlayan 1900’lerin başında sözde Ermeni isyanlarıyla devam eden ve sonun da yok edilmesi gereken bir topraktır burası. Ama işte bu ruhtur ki, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 1920’lerin başında ortaya çıkarmış. O devletin yaşaması için çok büyük bir gayret edilmiştir. 2000’lerin başında tekrar başka bir sorun adı altında Anadolu’dan sürülme hesaplarımız yapıldı. Çok büyük bir sıkıntının arkasından benzer bir süreç yaratılmak istenirken, düşünün ki 15 Temmuz gibi bir hadise yaşıyoruz alabildiğine belirsiz bir akşamdı, hepimiz yaşadık onu. 15 Temmuz'u gördük” ifadelerini kullandı.

BİRAZ CİDDİ BİR AMELİYAT OLDU

Türk askerinin gücüne değinen Vali Kaban, şunları kaydetti:

“15 Temmuz’u gördük her değerli şeyin sahiplenilme isteği olur asker bu topraklarda sahiplenilmek istenilen değerli bir varlıktır. Onu sahiplenmek için tarihinde değişik zamanlarda, değişik uç noktalar ona ele geçirmek için her zaman uğraşmışlardır.Ama güçlü bir bünyedir ki içine giren mikrobu her zaman atmayı başarmıştır kahraman ordu.Busefer yalnız biraz kanser büyümüştü.Biraz ciddi bir ameliyat oldu.Ama hep söylüyorum bu ameliyatın daha 40’ı çıkmadan asker tekrar harp meydanındaydı. Bu işte bu topraklara bu topraklarda oluşmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şahsında ki Türklere has bir kabiliyet. Bugün 3. operasyonunu yapıyor asker ve başarıyla da ilerliyor. Şükürler olsun ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hasta adam değildi, ordusu bir hasta ordu değildi ayakta kaldık. İşte o günün şartlarını siz tahayyül edin gençler. Bunu tahayyül edebilirsiniz bir analojiyle. O günler ne kadar zor günlermiş. İşte o zor günlerde Akif'in o İstiklal Marşı'nı o ruhla bugün hala heyecanla hep birlikte işte oseslendirdiği mi ruhu siz tahayyül edin.”

Konuşmaların ardından program İstiklal Marşı’nın kabulü ve bağımsızlık kahramanı milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve kişiliğiyle ilgili sinevizyon sunumu, tiyatro gösterisi ve oratoryonun ardından sona erdi. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi